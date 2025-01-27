Кристал Пэлас – Брентфорд – 1:2. Ярмолюк и Ко в ударе. Видео голов и обзор

26 января в 23-м туре АПЛ встречались «Кристал Пэлас» и «Брентфорд»

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк с первых минут на поле не вышел

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Игра между командами проходила в равной борьбе. Первый тайм был безголевым.

Во втором тайме игроки «Брентфорда» заработали право на пенальти. С отметки отличился Брайан Мбемо на 66-й минуте. На 80-й Кевин Шаде удвоил преимущество гостей.

Жакоб Эссе на 85-й минуте один гол отыграл. Егор Ярмолюк вышел на поле сразу же после пропущенного гола, но результативными действиями не отметился.

«Брентфорд» после победы занимает 11-ю строчку, а «Кристал Пэлас» на 13-й.

Английская Премьер-лига. 23-й тур. 26 января

Кристал Пэлас – Брентфорд – 1:2

Голы: Эссе, 85 - Мбемо, 66 (пен), Шаде, 80

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