Кристал Пэлас – Брентфорд – 1:2. Ярмолюк и Ко в ударе. Видео голов и обзор
Гости показали лучшую реализацию
26 января в 23-м туре АПЛ встречались «Кристал Пэлас» и «Брентфорд»
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк с первых минут на поле не вышел
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Игра между командами проходила в равной борьбе. Первый тайм был безголевым.
Во втором тайме игроки «Брентфорда» заработали право на пенальти. С отметки отличился Брайан Мбемо на 66-й минуте. На 80-й Кевин Шаде удвоил преимущество гостей.
Жакоб Эссе на 85-й минуте один гол отыграл. Егор Ярмолюк вышел на поле сразу же после пропущенного гола, но результативными действиями не отметился.
«Брентфорд» после победы занимает 11-ю строчку, а «Кристал Пэлас» на 13-й.
Английская Премьер-лига. 23-й тур. 26 января
Кристал Пэлас – Брентфорд – 1:2
Голы: Эссе, 85 - Мбемо, 66 (пен), Шаде, 80
Видео голов и обзор матча
События матча
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