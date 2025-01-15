Суперматч ПСВ с 9 голами, победа Нордвейка. 1/8 финала Кубка Нидерландов

Во вторник, 14 января, состоялись матчи 1/8 финала Кубка Нидерландов.

ПСВ принимал у себя дома «Эксельсиор», а «Барендрехт» гостил у «Нордвейка»

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ПСВ в овертаймах дожал своего оппонента, а «Нордвейк» победил в родных стенах.

Кубок Нидерландов. 1/8 финала. 14 января

ПСВ – Эксельсиор – 5:4 (д.в.)

Голы: Тильман, 73, Пепи, 86, 101, Саибари, 90+7, Перишич, 110 – Науйокс, 45+3, 58, Дуйвестин, 80, Оморова, 117

Нордвейк – Барендехт – 1:0

Гол: Роп, 101

Фото матча: