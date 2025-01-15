Суперматч ПСВ с 9 голами, победа Нордвейка. 1/8 финала Кубка Нидерландов
Результаты матчей, состоявшихся 14 января
Во вторник, 14 января, состоялись матчи 1/8 финала Кубка Нидерландов.
ПСВ принимал у себя дома «Эксельсиор», а «Барендрехт» гостил у «Нордвейка»
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ПСВ в овертаймах дожал своего оппонента, а «Нордвейк» победил в родных стенах.
Кубок Нидерландов. 1/8 финала. 14 января
ПСВ – Эксельсиор – 5:4 (д.в.)
Голы: Тильман, 73, Пепи, 86, 101, Саибари, 90+7, Перишич, 110 – Науйокс, 45+3, 58, Дуйвестин, 80, Оморова, 117
Нордвейк – Барендехт – 1:0
Гол: Роп, 101
Фото матча:
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