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  4. Льюис-Скелли установил уникальное достижение в матче против Тоттенхэма
Англия
15 января 2025, 23:10 |
247
0

Льюис-Скелли установил уникальное достижение в матче против Тоттенхэма

Майлз стал вторым самым молодым стартовым игроком в дерби Северного Лондона в истории «Арсенала»

15 января 2025, 23:10 |
247
0
Льюис-Скелли установил уникальное достижение в матче против Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Майлз Льюис-Скелли

15 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги на «Эмирейтс» проходит встреча между командами «Арсенал» и «Тоттенхэм». Матч начался в 22:00 по киевскому времени.

В этом матче молодая звезда «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли вышел в стартовом составе, стал вторым самым молодым игроком в истории «Арсенала», который начал матч против «Тоттенхэма» (18 лет и 111 дней). Самым молодым игроком, сыгравшим в дерби Северного Лондона был Сеск Фабрегас (17 лет).

В этом сезоне Майлз сыграл 6 матчей в английском чемпионате. Голевыми действиями в АПЛ английский игрок пока не отмечался.

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Арсенал Лондон Тоттенхэм Арсенал - Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Майлз Льюис-Скелли Сеск Фабрегас
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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