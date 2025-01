Льюис-Скелли установил уникальное достижение в матче против Тоттенхэма

15 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги на «Эмирейтс» проходит встреча между командами «Арсенал» и «Тоттенхэм». Матч начался в 22:00 по киевскому времени.

В этом матче молодая звезда «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли вышел в стартовом составе, стал вторым самым молодым игроком в истории «Арсенала», который начал матч против «Тоттенхэма» (18 лет и 111 дней). Самым молодым игроком, сыгравшим в дерби Северного Лондона был Сеск Фабрегас (17 лет).

В этом сезоне Майлз сыграл 6 матчей в английском чемпионате. Голевыми действиями в АПЛ английский игрок пока не отмечался.

