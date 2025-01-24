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Испания
24 января 2025, 00:16 |
251
1

Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн

Винисиус Жуниор готовится к трансферу в Саудовскую Аравию

24 января 2025, 00:16 |
251
1
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Getty Images/Global Images Украина. Винисиус Жуниор

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии хочет подписать звездного 24-летнего вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

По информации журналиста GiveMeSport Бена Джейкобса, саудиты намерены подписать бразильца следующим летом и готовы заплатить за его переход 350 миллионов евро, что станет крупнейшим трансфером за всю историю футбола. Главным фаворитом на Винисиуса является «Аль-Ахли», но «Аль-Насср» и «Аль-Хиляль» также проявляет интерес. Бразилец – это конкретная и амбициозная цель для Саудовской Аравии.

В этом сезоне Винисиус отыграл за «Реал» 26 матчей, забил 16 голов и сделал 10 ассистов. Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Винисиуса за 200 млн евро.

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Источник: два игрока летом перейдут из Руха в Карпаты
GiveMeSport трансферы Реал Мадрид чемпионат Саудовской Аравии по футболу Винисиус Жуниор
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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Saar
Перес- бізнесмен з Великої букви! Красава!
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