Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии хочет подписать звездного 24-летнего вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

По информации журналиста GiveMeSport Бена Джейкобса, саудиты намерены подписать бразильца следующим летом и готовы заплатить за его переход 350 миллионов евро, что станет крупнейшим трансфером за всю историю футбола. Главным фаворитом на Винисиуса является «Аль-Ахли», но «Аль-Насср» и «Аль-Хиляль» также проявляет интерес. Бразилец – это конкретная и амбициозная цель для Саудовской Аравии.

В этом сезоне Винисиус отыграл за «Реал» 26 матчей, забил 16 голов и сделал 10 ассистов. Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Винисиуса за 200 млн евро.