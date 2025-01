Мбаппе забил первый хет-трик за Реал и отметился интересным достижением

25 января в рамках 21-го тура испанской Ла Лиги на поле состоялась встреча между командами «Реал Вальядолид» и «Реал Мадрид». Встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 3:0. Килиан Мбаппе впервые отметился тремя голами в одном матче в составе королевского клуба.

Мбаппе стал четвертым игроком мадридского «Реала» XXI века, который забил первый хет-трик, сыграв меньше всего матчей (19). Такое же количество игр понадобилось Роналдо. Выше места в этом списке занимают Эммануэль Адебайор (14), Гарет Бэйл (9) и Руд ван Нистелрой (2).

В этом сезоне француз сыграл 19 матчей в испанском чемпионате, забил 15 голов и отдал 2 ассиста. «Сливочные» занимают первое место с 49 очками в турнирной таблице лиги (15 побед, 4 ничьи, 2 поражения).

3 - Real Madrid strikers in the 21st century who took the fewest @LaLigaEN games to score their first hat-trick:



2 - Ruud van Nistelrooij 🇳🇱

9 - Gareth Bale 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

14 - Emmanuel Adebayor 🇹🇬

19 - KYLIAN MBAPPÉ 🇫🇷 and Ronaldo Nazário 🇧🇷



Confidence. pic.twitter.com/DpwC1MardK