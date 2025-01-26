Мбаппе забил первый хет-трик за Реал и отметился интересным достижением
Благодаря забитым мячам француза «сливочные» одержали победу над «Вальядолидом»
25 января в рамках 21-го тура испанской Ла Лиги на поле состоялась встреча между командами «Реал Вальядолид» и «Реал Мадрид». Встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 3:0. Килиан Мбаппе впервые отметился тремя голами в одном матче в составе королевского клуба.
Мбаппе стал четвертым игроком мадридского «Реала» XXI века, который забил первый хет-трик, сыграв меньше всего матчей (19). Такое же количество игр понадобилось Роналдо. Выше места в этом списке занимают Эммануэль Адебайор (14), Гарет Бэйл (9) и Руд ван Нистелрой (2).
В этом сезоне француз сыграл 19 матчей в испанском чемпионате, забил 15 голов и отдал 2 ассиста. «Сливочные» занимают первое место с 49 очками в турнирной таблице лиги (15 побед, 4 ничьи, 2 поражения).
3 - Real Madrid strikers in the 21st century who took the fewest @LaLigaEN games to score their first hat-trick:— OptaJose (@OptaJose) January 25, 2025
2 - Ruud van Nistelrooij 🇳🇱
9 - Gareth Bale 🏴
14 - Emmanuel Adebayor 🇹🇬
19 - KYLIAN MBAPPÉ 🇫🇷 and Ronaldo Nazário 🇧🇷
Confidence. pic.twitter.com/DpwC1MardK
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