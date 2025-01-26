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Испания
26 января 2025, 01:01 | Обновлено 26 января 2025, 01:25
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0

Мбаппе забил первый хет-трик за Реал и отметился интересным достижением

Благодаря забитым мячам француза «сливочные» одержали победу над «Вальядолидом»

26 января 2025, 01:01 | Обновлено 26 января 2025, 01:25
201
0
Мбаппе забил первый хет-трик за Реал и отметился интересным достижением
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

25 января в рамках 21-го тура испанской Ла Лиги на поле состоялась встреча между командами «Реал Вальядолид» и «Реал Мадрид». Встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 3:0. Килиан Мбаппе впервые отметился тремя голами в одном матче в составе королевского клуба.

Мбаппе стал четвертым игроком мадридского «Реала» XXI века, который забил первый хет-трик, сыграв меньше всего матчей (19). Такое же количество игр понадобилось Роналдо. Выше места в этом списке занимают Эммануэль Адебайор (14), Гарет Бэйл (9) и Руд ван Нистелрой (2).

В этом сезоне француз сыграл 19 матчей в испанском чемпионате, забил 15 голов и отдал 2 ассиста. «Сливочные» занимают первое место с 49 очками в турнирной таблице лиги (15 побед, 4 ничьи, 2 поражения).

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Килиан Мбаппе Гарет Бэйл Руд ван Нистелрой Роналдо Реал Мадрид Вальядолид Вальядолид - Реал чемпионат Испании по футболу Ла Лига статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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