Всего 15 лет. Ман Сити и Челси следят за топовым английским талантом
Джереми Монга является целью двух английских грандов
Английский вингер «Лестера» Джереми Монга, выступающий за различные молодежные команды клуба, привлекает внимание «Манчестер Сити» и «Челси», сообщает Fichajes.
По информации источника, 2 английских гранда активно интересуются 15-летним футболистом. «Лестер» показал желание и возможность сохранить Джереми в системе клуба в краткосрочной перспективе, но удерживать таланта долго будет сложно.
В текущем сезоне Джереми Монга провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» одолел «Челси».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Впечатляющий показатель по меркам реалий украинской Премьер-лиги
Руслан Нещерет умеет растопить сердце