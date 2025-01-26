Всего 15 лет. Ман Сити и Челси следят за топовым английским талантом

Английский вингер «Лестера» Джереми Монга, выступающий за различные молодежные команды клуба, привлекает внимание «Манчестер Сити» и «Челси», сообщает Fichajes.

По информации источника, 2 английских гранда активно интересуются 15-летним футболистом. «Лестер» показал желание и возможность сохранить Джереми в системе клуба в краткосрочной перспективе, но удерживать таланта долго будет сложно.

В текущем сезоне Джереми Монга провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» одолел «Челси».