Брайтон – Эвертон – 0:1. Победа для Миколенко и КО. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 23-го тура Английской Премьер-лиги
В субботу, 25 января, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Эвертоном».
Встречу принимал стадион Амекс в Брайтоне. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.
Гости победили со счетом 1:0 благодаря голу Илимана Ндиайе, забитому с пенальти. Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличался.
Английская Премьер-лига. 23-й тур
Брайтон – Эвертон – 0:1
Голы: Ндиайе, 42 (пен).
Видеообзор матча:
События матча
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