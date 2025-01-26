Брайтон – Эвертон – 0:1. Победа для Миколенко и КО. Видео гола и обзор

В субботу, 25 января, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Эвертоном».

Встречу принимал стадион Амекс в Брайтоне. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Гости победили со счетом 1:0 благодаря голу Илимана Ндиайе, забитому с пенальти. Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличался.

Английская Премьер-лига. 23-й тур

Брайтон – Эвертон – 0:1

Голы: Ндиайе, 42 (пен).

Видеообзор матча: