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Брайтон
25.01.2025 17:00 – FT 0 : 1
Эвертон
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Англия
26 января 2025, 01:32 | Обновлено 26 января 2025, 02:18
101
0

Брайтон – Эвертон – 0:1. Победа для Миколенко и КО. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 23-го тура Английской Премьер-лиги

26 января 2025, 01:32 | Обновлено 26 января 2025, 02:18
101
0
Брайтон – Эвертон – 0:1. Победа для Миколенко и КО. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Эвертон

В субботу, 25 января, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Эвертоном».

Встречу принимал стадион Амекс в Брайтоне. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Гости победили со счетом 1:0 благодаря голу Илимана Ндиайе, забитому с пенальти. Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличался.

Английская Премьер-лига. 23-й тур

Брайтон – Эвертон – 0:1

Голы: Ндиайе, 42 (пен).

Видеообзор матча:

События матча

42’
ГОЛ ! С пенальти забил Илиман Ндиайе (Эвертон).
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Эвертон Брайтон Брайтон - Эвертон видео голов и обзор Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илиман Ндиайе
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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