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25.01.2025 17:00 - : -
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25 января 2025, 02:27 | Обновлено 25 января 2025, 02:32
18
0

Брайтон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 25 января в 17:00 по Киеву

25 января 2025, 02:27 | Обновлено 25 января 2025, 02:32
18
0
Брайтон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

25 января на «Амексе» пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон энд Хоув Альбион» встретится с «Эвертоном». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Брайтон

Команда в 2023-м году дебютировала в еврокубках. Тогда она выиграла в Лиге Европы свою группу, но первый же поединок плей-офф был разгром от Ромы. К тому моменту Де Дзерби уже разочаровался в проекте и не скрывал желания уйти в более статусный проект. В итоге чайки финишировали только на одиннадцатой позиции в АПЛ. Это стало поводом для масштабной перестройки летом, с приглашением нового молодого и перспективного иностранного тренера, Хюрцелера, и активным усилением состава, что стоило более сотни миллионов. Фабиан хорошо стартовал, и в целом до зимы добывал хорошие результаты. Но с конца ноября его подопечные разучились побеждать - пусть поражения были только с Фулхэмом и Кристал Пэлас. И только у Норвича в кубке выиграли. Это, кажется, дало долгожданный импульс, ведь удалось обыграть и Ипсвич, и Манчестер Юнайтед.

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Эвертон

Клуб в 2023-м году позвал Дайша спасать ситуацию - и тот справился, избежав вылета в Чемпионшип, пусть и в последнем туре. Следующий сезон памятен штрафом, что был наложен на проект за нарушение финансовых правил, но и с этим Шон справился блестяще. Да и после провального старта летом получилось более-менее стабилизировать ситуацию. Но все же ириски болтались в нижней части таблицы, мало побеждая. В итоге новые инвесторы предпочли сменить менеджера, вернув легенду синих - Мойеса. Повторный дебют Дэвида пришелся на прием Астон Виллы, и там проиграли 0:1. Потом на Гудисон Парк приехал Тоттенхэм, и уж обескровленного травмами гранда победили 3:2.

Статистика личных встреч

У ирисок было три поединка без поражений. Но в августе они разгромно уступили 0-3 на своем поле чаек.

Прогноз

Букмекерские конторы обоснованно считают фаворитами хозяев. Согласимся: амбициозные подопечные Хюрцелера ожили и сейчас тоже выиграют (коэффициент - 1,66).

Прогноз Sport.ua
Брайтон
25 января 2025 -
17:00
Эвертон
Победа Брайтона 1.66 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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