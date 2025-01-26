Вулверхэмптон – Арсенал – 0:1. Спасительный гол Калафьори. Видеообзор

В субботу, 25 января, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и лондонским «Арсеналом».

Матч принимал Молинью в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Гости победили со счетом 1:0, несмотря на то, что практически полчаса играли вдесятером. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко на поле так и не появился.

Английская Премьер-лига. 23-й тур

Вулверхэмптон – Арсенал – 0:1

Голы: Калафьори, 74

Удаления: Жоао Гомес, 70 – Льюис-Скелли, 43

Видеообзор матча: