Вулверхэмптон – Арсенал – 0:1. Спасительный гол Калафьори. Видеообзор
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В субботу, 25 января, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и лондонским «Арсеналом».
Матч принимал Молинью в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.
Гости победили со счетом 1:0, несмотря на то, что практически полчаса играли вдесятером. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко на поле так и не появился.
Английская Премьер-лига. 23-й тур
Вулверхэмптон – Арсенал – 0:1
Голы: Калафьори, 74
Удаления: Жоао Гомес, 70 – Льюис-Скелли, 43
Видеообзор матча:
События матча
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