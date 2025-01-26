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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
25.01.2025 17:00 – FT 0 : 1
Арсенал
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Англия
26 января 2025, 02:22 | Обновлено 26 января 2025, 02:23
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0

Вулверхэмптон – Арсенал – 0:1. Спасительный гол Калафьори. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 23-го тура Английской Премьер-лиги

26 января 2025, 02:22 | Обновлено 26 января 2025, 02:23
15
0
Вулверхэмптон – Арсенал – 0:1. Спасительный гол Калафьори. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Риккардо Калафьори

В субботу, 25 января, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и лондонским «Арсеналом».

Матч принимал Молинью в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Гости победили со счетом 1:0, несмотря на то, что практически полчаса играли вдесятером. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко на поле так и не появился.

Английская Премьер-лига. 23-й тур

Вулверхэмптон – Арсенал – 0:1

Голы: Калафьори, 74

Удаления: Жоао Гомес, 70 – Льюис-Скелли, 43

Видеообзор матча:

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Калафьори (Арсенал).
70’
Жуан Гомес (Вулверхэмптон) получает красную карточку.
43’
Myles Lewis-Skelly (Арсенал) получает красную карточку.
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Риккардо Калафьори Арсенал Лондон Вулверхэмптон Вулверхэмптон - Арсенал видео голов и обзор Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Майлз Льюис-Скелли
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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