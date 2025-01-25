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Вулверхэмптон
25.01.2025 17:00 - : -
Арсенал
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Англия
25 января 2025, 02:37 | Обновлено 25 января 2025, 03:12
39
0

Вулверхэмптон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 25 января в 17:00 по Киеву

25 января 2025, 02:37 | Обновлено 25 января 2025, 03:12
39
0
Вулверхэмптон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

25 января на «Молинью» пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором »Вулверхэмптон» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Вулверхэмптон

Команда столкнулась с немалыми проблемами в позапрошлом сезоне. Но тогда прекрасно проявил себя Лопетеги, сумев не допустить вылета в Чемпионшип - а летом, перед началом нового розыгрыша, довольно неожиданно разорвал контракт. Сменивший его О'Нил сумел сделать это решение Юлена безболезненным для клуба - он набрал с новыми подопечными 46 очков, чего хватило для финиша на 13-м месте. Но в новом розыгрыше практически ничего не получалось. От Гари терпеливо ждали прогресса, но после 1:2 с новичком, Ипсвичем, что стало 4-м поражением кряду, его сняли. Сменивший его Витор Перейра взял 7 очков в первых трех турах и выиграл в кубке, но с Ноттингем Форест и Ньюкаслом были поражения 0:3. В прошлом туре с Челси тоже мало что получилось: забили, но снова проиграли, 1:3.

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Арсенал

Клуб смог в последние годы действительно набрать обороты. Он в прошлом сезоне вернулся в Лигу чемпионов, выходя там в плей-офф с 1-го места в группе. А прошлый розыгрыш АПЛ закончился вторым местом - только в последнем туре Манчестер Сити все же защитил титул. В новом цикле канониры оставляют довольно противоречивые оценки, особенно в последние недели. Тут и 0:2 в первом полуфинале Кубка Лиги, и вылет от игравшего в меньшинстве кризисного Манчестер Юнайтед в кубке страны, и осечки в АПЛ. Но все же, снова выиграв дерби Северного Лондона, подопечные Артеты возвращались на второе место в таблице. Правла, с Астон Виллой в прошлом туре снова потеряли очки, закончив вничью. В Лиге чемпионов с Динамо Загреб, экономя силы, все-таки победили.

Статистика личных встреч

2:0 в августе стали уже седьмой кряду победой столичного гранда в очных поединках с волками.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева создадут проблемы вице-чемпиону. Ставим на то, что гости из Лондона тут выиграют с форой -1 гол (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Вулверхэмптон
25 января 2025 -
17:00
Арсенал
Фора Арсенала (-1) 1.75 Сделать ставку
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Вулверхэмптон Арсенал Лондон Вулверхэмптон - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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