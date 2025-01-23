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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
25.01.2025 17:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 января 2025, 22:51 | Обновлено 23 января 2025, 22:55
45
0

Вулверхэмптон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 января в 17:00 матч чемпионата Англии

23 января 2025, 22:51 | Обновлено 23 января 2025, 22:55
45
0
Вулверхэмптон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вулверхэмптон – Арсенал

В субботу, 25 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Арсенал».

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Вулверхэмптон – Арсенал
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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