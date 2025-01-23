25.01.2025 17:00 - : -
Англия23 января 2025, 22:51 | Обновлено 23 января 2025, 22:55
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Вулверхэмптон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 января в 17:00 матч чемпионата Англии
23 января 2025, 22:51 | Обновлено 23 января 2025, 22:55
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В субботу, 25 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Арсенал».
Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Вулверхэмптон – АрсеналСмотреть трансляцию
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