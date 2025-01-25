В воскресенье, 26 января, на «Стадио Олимпико» в Риме пройдет матч 22-го тура Серии А, в котором «Лацио» будет принимать «Фиорентину». «Лацио в турнирной таблице идет на четвертом месте. «Фиорентина» занимает шестую позицию.

Лацио

Команда Марко Барони проводит неплохой сезон. В Серии А команда идет в зоне Лиги чемпионов. В 21 матче «Лацио» набрал 39 очков. Правда, до лидера далековато. У «Наполи» на 11 баллов больше. В предыдущем туре «Лацио» на выезде со счетом 3:0 одолел «Верону». А до этого у команды была серия из трех матчей без побед (поражение от «Ромы» (0:2) и ничьи с «Аталантой» (1:1) и «Комо» (1:1)).

Отлично идут дела у команды и в Лиге Европы. После 7 туров «Лацио» единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 19 очков.

Фиорентина

«Фиорентина» под руководством Рафаэле Палладино тоже неплохо стартовала. Команда определенное время шла на четвертой позиции. Но серия без побед опустила команду на шестое место. От того же «Лацио» «Фиорентина» отстает уже на 6 очков. У команды есть матч в запасе. Однако отобрать очки у «Интера» будет очень непросто.

Личные встречи

Последние две встречи команд закончились победой «Фиорентины» с одинаковым счетом 2:1. В 2023 году были ничья и победа «Лацио» со счетом 1:0.

«Лацио» – «Фиорентина»: ключевая статистика и тренды

У команд продолжаются серии без побед. «Фиорентина» не выигрывает в семи матчах подряд во всех турнирах. А «Лацио» не может победить дома три игры. При этом атака «Лацио» лучшая в Серии А. Команда забила 37 мячей.

«Лацио» (возможный состав): Проведель; Хюсай, Жиго, Гила, Тавареш; Гендузи, Ровелла; Исаксен, Диа, Дзакканьи; Валентин Кастельянос.

«Фиорентина» (возможный состав): Давид де Хеа; Додо, Комуццо, Раньери, Госенс; Адли, Мандрагора; Кольпани, Гудмундссон, Фолоруншо; Кин.

Прогноз

«Лацио» играет дома. Но у команды был матч в Лиге Европы. Возможен вариант с форой гостей +0,5 (коэффициент 1,82).