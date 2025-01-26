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Чемпионат Италии
Лацио
26.01.2025 21:45 – FT 1 : 2
Фиорентина
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Италия
26 января 2025, 23:54 | Обновлено 27 января 2025, 01:09
105
0

Почти отыгрались. Лацио дома уступил Фиорентине

Римский клуб до последнего пытался сравнять счет

26 января 2025, 23:54 | Обновлено 27 января 2025, 01:09
105
0
Почти отыгрались. Лацио дома уступил Фиорентине
Getty Images/Global Images Ukraine. Лацио

В воскресенье, 26 января, состоялся матч 22-го тура Серии А между «Лацио» и «Фиорентиной»

Встреча прошла на Стадион Олимпико в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хозяевам поля не повезло пропустить два быстрых гола в начале матча, после чего достаточно серьезной доминации на поле не хватило для того, чтобы сравнять счет в матче, хотя предпосылки для этого были. Гол Марушича на 2 добавленной ко второму тайму минуте был забит слишком поздно для того, чтобы кардинально что-то изменить. Хозяева поля уступили со счетом 2:1.

После этого матча «Лацио» с 39 очками остался на 4-м месте чемпионата, а гости поднялись на 6-ю строчку, имея в своем активе 36 баллов.

Серия А. 22-й тур

Лацио – Фиорентина – 1:2

Голы: Марушич, 90+2 – Адли, 11, Бельтран, 17

Предупреждения: Педро, 90 – Адли, 63, Додо, 70, Мандрагора, 71

Фото матча:

События матча

90’ +8
Раффаэле Палладино (Фиорентина) получает красную карточку.
90’ +5
Марко Барони (Лацио) получает красную карточку.
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Адам Марушич (Лацио).
63’
Ясин Адли (Фиорентина) получает красную карточку.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Бельтран (Фиорентина).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Ясин Адли (Фиорентина).
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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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