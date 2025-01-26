Почти отыгрались. Лацио дома уступил Фиорентине

В воскресенье, 26 января, состоялся матч 22-го тура Серии А между «Лацио» и «Фиорентиной»

Встреча прошла на Стадион Олимпико в Риме.

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Хозяевам поля не повезло пропустить два быстрых гола в начале матча, после чего достаточно серьезной доминации на поле не хватило для того, чтобы сравнять счет в матче, хотя предпосылки для этого были. Гол Марушича на 2 добавленной ко второму тайму минуте был забит слишком поздно для того, чтобы кардинально что-то изменить. Хозяева поля уступили со счетом 2:1.

После этого матча «Лацио» с 39 очками остался на 4-м месте чемпионата, а гости поднялись на 6-ю строчку, имея в своем активе 36 баллов.

Серия А. 22-й тур

Лацио – Фиорентина – 1:2

Голы: Марушич, 90+2 – Адли, 11, Бельтран, 17

Предупреждения: Педро, 90 – Адли, 63, Додо, 70, Мандрагора, 71

Фото матча: