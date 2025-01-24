Решение принято. Анчелотти меняет состав мадридцев на топ-матчи

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти принял решение, касающееся уругвайского полузащитника Федерико Вальверде, сообщает Defensa Central.

По информации источника, 26-летний футболист в решающих матчах сезона будет выступать не на родной для него позиции центрхава, а на позиции правого защитника, а в центре поля его позицию будет занимать либо Лука Модрич, либо Дани Себальос.

Причиной тому являются травма Дани Карвахаля и плохая игра в обороне Лукаса Васкеса. В более простых матчах Ла Лиги и кубка правый фланг обороны будет покрывать Лукас.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» все еще интересуется Холандом.