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Испания
24 января 2025, 09:08 | Обновлено 24 января 2025, 09:09
499
0

Решение принято. Анчелотти меняет состав мадридцев на топ-матчи

Федерико Вальверде сместится на правый фланг обороны

24 января 2025, 09:08 | Обновлено 24 января 2025, 09:09
499
0
Решение принято. Анчелотти меняет состав мадридцев на топ-матчи
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти принял решение, касающееся уругвайского полузащитника Федерико Вальверде, сообщает Defensa Central.

По информации источника, 26-летний футболист в решающих матчах сезона будет выступать не на родной для него позиции центрхава, а на позиции правого защитника, а в центре поля его позицию будет занимать либо Лука Модрич, либо Дани Себальос.

Причиной тому являются травма Дани Карвахаля и плохая игра в обороне Лукаса Васкеса. В более простых матчах Ла Лиги и кубка правый фланг обороны будет покрывать Лукас.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» все еще интересуется Холандом.

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Федерико Вальверде Карло Анчелотти Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига РБ Зальцбург Вальядолид Лукас Васкес Лука Модрич Дани Карвахаль Дани Себальос
Данііл Киріяка Источник: DefensaCentral
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