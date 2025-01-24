Есть варианты для трансфера. Реал все еще следит за Холандом

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд все еще интересен мадридскому «Реалу», сообщает DefensaCentral.

По информации источника, испанский гранд, несмотря на то, что 24-летний футболист подписал с английским клубом соглашение на 9 лет, все еще интересуется им и рассматривает возможность подписания. Поспособствовать переезду Холанда в Мадрид могут как и возможные санкции для «Манчестер Сити» за финансовые нарушения, так и продолжение игрового кризиса команды Жузепа Гвардиолы.

Сейчас в контракте Эрлинга нет опции, согласно которой, если команда не из АПЛ будет заинтересована в трансфере игрока, то она сможет его выкупить за суму от 150 до 200 миллионов евро, потому он может покинуть Манчестер тогда, когда захочет.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» вновь нацелился на трансфер итальянской суперзвезды.