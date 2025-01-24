Есть варианты для трансфера. Реал все еще следит за Холандом
Норвежец в перспективе может перебраться на «Сантьяго Бернабеу»
Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд все еще интересен мадридскому «Реалу», сообщает DefensaCentral.
По информации источника, испанский гранд, несмотря на то, что 24-летний футболист подписал с английским клубом соглашение на 9 лет, все еще интересуется им и рассматривает возможность подписания. Поспособствовать переезду Холанда в Мадрид могут как и возможные санкции для «Манчестер Сити» за финансовые нарушения, так и продолжение игрового кризиса команды Жузепа Гвардиолы.
Сейчас в контракте Эрлинга нет опции, согласно которой, если команда не из АПЛ будет заинтересована в трансфере игрока, то она сможет его выкупить за суму от 150 до 200 миллионов евро, потому он может покинуть Манчестер тогда, когда захочет.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» вновь нацелился на трансфер итальянской суперзвезды.
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