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Испания
24 января 2025, 08:20 | Обновлено 24 января 2025, 08:21
278
0

Есть варианты для трансфера. Реал все еще следит за Холандом

Норвежец в перспективе может перебраться на «Сантьяго Бернабеу»

24 января 2025, 08:20 | Обновлено 24 января 2025, 08:21
278
0
Есть варианты для трансфера. Реал все еще следит за Холандом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд все еще интересен мадридскому «Реалу», сообщает DefensaCentral.

По информации источника, испанский гранд, несмотря на то, что 24-летний футболист подписал с английским клубом соглашение на 9 лет, все еще интересуется им и рассматривает возможность подписания. Поспособствовать переезду Холанда в Мадрид могут как и возможные санкции для «Манчестер Сити» за финансовые нарушения, так и продолжение игрового кризиса команды Жузепа Гвардиолы.

Сейчас в контракте Эрлинга нет опции, согласно которой, если команда не из АПЛ будет заинтересована в трансфере игрока, то она сможет его выкупить за суму от 150 до 200 миллионов евро, потому он может покинуть Манчестер тогда, когда захочет.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» вновь нацелился на трансфер итальянской суперзвезды.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Данііл Киріяка Источник: DefensaCentral
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