Финансовые трудности. Реал вновь нацелился на трансфер итальянской звезды

Мадридский «Реал» вновь нацелился на трансфер итальянского защитника миланского «Интера» Алессандро Бастони, сообщает Fichajes.

По информации источника, 25-летний защитник не первый год находится в сфере интересов испанского гранда, но в последнее время интерес к игроку возрос вновь. В итальянце видят серьезное усиление обороны на года.

Итальянский клуб не хочет отпускать одного из своих лидеров, однако финансовые трудности могут заставить задуматься о трансфере.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на трансфер суперталанта, который недавно забил «Барселоне».