Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Финансовые трудности. Реал вновь нацелился на трансфер итальянской звезды
Испания
24 января 2025, 07:17 |
439
0

Финансовые трудности. Реал вновь нацелился на трансфер итальянской звезды

Алессандро Бастони может перебраться в Мадрид

24 января 2025, 07:17 |
439
0
Финансовые трудности. Реал вновь нацелился на трансфер итальянской звезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Бастони

Мадридский «Реал» вновь нацелился на трансфер итальянского защитника миланского «Интера» Алессандро Бастони, сообщает Fichajes.

По информации источника, 25-летний защитник не первый год находится в сфере интересов испанского гранда, но в последнее время интерес к игроку возрос вновь. В итальянце видят серьезное усиление обороны на года.

Итальянский клуб не хочет отпускать одного из своих лидеров, однако финансовые трудности могут заставить задуматься о трансфере.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на трансфер суперталанта, который недавно забил «Барселоне».

По теме:
Ценник известен. Барселона получила неожиданное предложение по топ-таланту
ФОТО. Лунин задаривает любимую жену. Последний подарок её впечатлил
ОФИЦИАЛЬНО. Недавно был игроком Милана. Балло-Туре – игрок Гавра
Алессандро Бастони трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Интер Милан Реал Мадрид
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Ванат очень креативно поздравил Бражка с днём рождения. Топ
Футбол | 24 января 2025, 05:38 0
ФОТО. Ванат очень креативно поздравил Бражка с днём рождения. Топ
ФОТО. Ванат очень креативно поздравил Бражка с днём рождения. Топ

Это поздравление точно запомнится Владимиру

Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Футбол | 23 января 2025, 18:55 312
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом

Георгий Бущан, скорее всего, перейдет в «Аль-Шабаб»

Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
Теннис | 23.01.2025, 15:47
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
ФОТО. Бывшая Рэшфорда рассказала, почему рассталась с нападающим
Футбол | 24.01.2025, 04:51
ФОТО. Бывшая Рэшфорда рассказала, почему рассталась с нападающим
ФОТО. Бывшая Рэшфорда рассказала, почему рассталась с нападающим
Александр ГВОЗДИК: «Вопрос о моем следующем поединке очень болезненный»
Бокс | 23.01.2025, 10:00
Александр ГВОЗДИК: «Вопрос о моем следующем поединке очень болезненный»
Александр ГВОЗДИК: «Вопрос о моем следующем поединке очень болезненный»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
23.01.2025, 22:02 10
Футбол
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
23.01.2025, 09:00
Бокс
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
23.01.2025, 09:56 15
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик знал, куда идет. Это показывает...»
Майрис БРИЕДИС: «Усик знал, куда идет. Это показывает...»
22.01.2025, 16:05 3
Бокс
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
22.01.2025, 21:42 205
Футбол
Пушич эмоционально обратился к Сикану после его трансфера в Турцию
Пушич эмоционально обратился к Сикану после его трансфера в Турцию
22.01.2025, 20:20 2
Футбол
ФОТО. Ярослава Магучих реализовала первую мечту в 2025. Вот что сделала
ФОТО. Ярослава Магучих реализовала первую мечту в 2025. Вот что сделала
22.01.2025, 11:02 3
Другие виды
Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
Йожеф САБО: «Думал, Ярмоленко заканчивает, а тут такое...»
22.01.2025, 15:45 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем