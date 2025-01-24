Финансовые трудности. Реал вновь нацелился на трансфер итальянской звезды
Алессандро Бастони может перебраться в Мадрид
Мадридский «Реал» вновь нацелился на трансфер итальянского защитника миланского «Интера» Алессандро Бастони, сообщает Fichajes.
По информации источника, 25-летний защитник не первый год находится в сфере интересов испанского гранда, но в последнее время интерес к игроку возрос вновь. В итальянце видят серьезное усиление обороны на года.
Итальянский клуб не хочет отпускать одного из своих лидеров, однако финансовые трудности могут заставить задуматься о трансфере.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на трансфер суперталанта, который недавно забил «Барселоне».
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