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Испания
24 января 2025, 03:55 |
115
0

Реал нацелился на трансфер суперталанта, который недавно забил Барселоне

Альваро Каррерас может стать игроком «королевского клуба»

24 января 2025, 03:55 |
115
0
Реал нацелился на трансфер суперталанта, который недавно забил Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Каррерас

Мадридский «Реал» планирует приобрести левого защитника.

Долгое время мадридцы рассматривали на эту позицию звезду «Баварии» Альфонсо Дэвиса, но тот решил продлить соглашение с мюнхенским клубом и сделал этот трансфер невозможным.

По информации испанских СМИ, мадридцы переключились на 21-летнего испанского фулбека «Бенфики» Альваро Каррераса, который в свое время играл за юношеские команды «бланкос». «Реал» в ближайшее время планирует начать переговоры, а переход футболиста планируется на лето 2025.

В этом сезоне Альваро Каррерас провел на клубном уровне 30 матчей, забил три гола и совершил четыре ассиста. Каррерас сумел в сумасшедшем матче забить «Барселоне».

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Альваро Фернандес Каррерас Барселона Реал Мадрид Бенфика трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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