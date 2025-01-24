Реал нацелился на трансфер суперталанта, который недавно забил Барселоне

Мадридский «Реал» планирует приобрести левого защитника.

Долгое время мадридцы рассматривали на эту позицию звезду «Баварии» Альфонсо Дэвиса, но тот решил продлить соглашение с мюнхенским клубом и сделал этот трансфер невозможным.

По информации испанских СМИ, мадридцы переключились на 21-летнего испанского фулбека «Бенфики» Альваро Каррераса, который в свое время играл за юношеские команды «бланкос». «Реал» в ближайшее время планирует начать переговоры, а переход футболиста планируется на лето 2025.

В этом сезоне Альваро Каррерас провел на клубном уровне 30 матчей, забил три гола и совершил четыре ассиста. Каррерас сумел в сумасшедшем матче забить «Барселоне».