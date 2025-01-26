25 января состоялся матч 23-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Ноттингем Форест», который завершился уверенной победой хозяев со счетом 5:0.

В составе «Борнмута» хет-трик оформил нападающий Данго Уаттара, а также отличились Клюйверт, Семеньо. Илья Забарный отыграл весь матч. С этой победой «Борнмут» продлил свою серию без поражений до 12 матчей. «Борнмут» поднялся на 7-е место в таблице, а «Ноттингем Форест» остался на 3-м месте в турнирной таблице. В следующем туре «Борнмут» сыграет с «Ливерпулем».

Фанаты «Борнмута» очень рады прогрессу своей команды, а фанаты «Ноттингем Форест» не ожидали такого поражения, но в конце концов смирились и признали, что игра была достаточно хорошей.

Benny’s Football Tips: «Тренер сезона».

Woooody Boy!: «Равная игра... Честно говоря, исход мог быть любым».

Markxy_eth: «Вишни становятся все лучше и лучше».

Kazoora Allan Crespo: «Обожаю наблюдать за этой командой».

James: «Отличная игра... полностью заслуженно... мы были шокированы».

Charlie: «Справедливая игра, я думаю, что мы прокляты против вас навсегда. Определенно заслужили европейский футбол. Отличная команда».

Paul challinor: «Молодцы, совершенно потрясающее выступление... Абсолютно уничтожили нас... Удачи в сезоне».

Mwrgeography: «Честно говоря, вы нас сегодня просто переиграли, как и с Ньюкаслом на прошлой неделе. Какой сезон!».