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Англия
26 января 2025, 02:35 | Обновлено 26 января 2025, 02:40
358
0

«Мы были шокированы». Реакция фанатов на победу Борнмута над Ноттингемом

Борнмут победил Ноттингем Форест в матче 23-го тура АПЛ со счетом 5:0

26 января 2025, 02:35 | Обновлено 26 января 2025, 02:40
358
0
«Мы были шокированы». Реакция фанатов на победу Борнмута над Ноттингемом
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января состоялся матч 23-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Ноттингем Форест», который завершился уверенной победой хозяев со счетом 5:0.

В составе «Борнмута» хет-трик оформил нападающий Данго Уаттара, а также отличились Клюйверт, Семеньо. Илья Забарный отыграл весь матч. С этой победой «Борнмут» продлил свою серию без поражений до 12 матчей. «Борнмут» поднялся на 7-е место в таблице, а «Ноттингем Форест» остался на 3-м месте в турнирной таблице. В следующем туре «Борнмут» сыграет с «Ливерпулем».

Фанаты «Борнмута» очень рады прогрессу своей команды, а фанаты «Ноттингем Форест» не ожидали такого поражения, но в конце концов смирились и признали, что игра была достаточно хорошей.

Benny’s Football Tips: «Тренер сезона».

Woooody Boy!: «Равная игра... Честно говоря, исход мог быть любым».

Markxy_eth: «Вишни становятся все лучше и лучше».

Kazoora Allan Crespo: «Обожаю наблюдать за этой командой».

James: «Отличная игра... полностью заслуженно... мы были шокированы».

Charlie: «Справедливая игра, я думаю, что мы прокляты против вас навсегда. Определенно заслужили европейский футбол. Отличная команда».

Paul challinor: «Молодцы, совершенно потрясающее выступление... Абсолютно уничтожили нас... Удачи в сезоне».

Mwrgeography: «Честно говоря, вы нас сегодня просто переиграли, как и с Ньюкаслом на прошлой неделе. Какой сезон!».

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Борнмут Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Данго Уаттара Джастин Клюйверт Антуан Семеньо реакция болельщиков Илья Забарный
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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