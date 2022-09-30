Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал - Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Чемпионат Англии
Арсенал
01.10.2022 14:30 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 сентября 2022, 21:58 |
216
5

Арсенал - Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч АПЛ

Дерби Северного Лондона в девятом туре АПЛ

30 сентября 2022, 21:58 |
216
5
Арсенал - Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

После паузы на матчи сборных АПЛ возвращается матчами девятого тура. В нем будет сразу два явных поединка на звание центрального. С точки зрения хайповости дерби Манчестера выглядит более убедительно. Но, если посмотреть на текущую турнирную таблицу АПЛ, то Дерби Северного Лондона между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» помощнее.

«Арсенал»

«Арсенал» стал одним из главных открытий нынешнего сезона АПЛ. Команда Микеля Артеты выдала очень мощный старт и к началу октября подходит в статусе лидера сезона. «Канониры» в 7 матчах одержали шесть побед и потерпели одно поражение – 1:3 от «Манчестер Юнайтед».

Конечно, многие в Англии справедливо задаются вопросом о том, выдержит ли «Арсенал» такой темп и хватит ли команды на весь сезон. Но прямо сейчас «Канониры» на ходу. По крайней мере, так было до паузы на матчи сборных. И, безусловно, команде, которая на пике формы, такие паузы (тут можно вспомнить и перенос тура в связи со смертью королевы Елизаветы) на пользу не идут.

Кадровая ситуация в «Арсенале» сейчас не идеальная. Не успел восстановиться Александр Зинченко, также травмированы Мохамед Эльнени, Рис Нельсон и Эмил Смит-Роу. Под вопросом участие в матче Томаса Парти и Седрика Соареша.

«Тоттенхэм»

Пока вся Англия говорит об «Арсенале» и его лидерстве, «Тоттенхэм» начал сезон примерно настолько же удачно, и сейчас делит в турнирной таблице второе-третье места, отставая от «Канониров» всего на одно очко.

Антонио Конте может сколько угодно говорить о том, что «Шпоры» еще не готовы бороться на равных с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», но по потерянным очкам «Красных» они сейчас опережают на пять баллов. Перед паузой на матчи сборных «Тоттенхэм» дома разгромил «Лестер» 6:2.

В «Тоттенхэме» кадровая ситуация также не идеальна. Травмированы Уго Льорис, Деян Кулусевски, Бен Дэвис и Лукас Моура.

История встреч

История встреч «Арсенала» и «Тоттенхэма» очень богатая. Команды провели между собой 155 официальных матчей. Преимущество на стороне «Арсенала» - 65 побед против 46. Еще 44 матча завершились вничью. Разница голов – 242 – 206 в пользу «Арсенала».

Прогноз на противостояние

Букмекеры видят фаворитом предстоящего матча «Арсенал», но мы считаем, что «Тоттенхэму» по силам не проиграть в дерби. Наш прогноз – ничья, коэффициент 3,7.

1 октября, суббота

«Арсенал» – «Тоттенхэм»
Лондон. Стадион «Эмирейтс». 14:30
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports Ukraine
Прогноз Sport.ua — 1:1
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Кристал Пэлас – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Тоттенхэм
Металлист – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Арсенал Лондон Тоттенхэм Арсенал - Тоттенхэм Английская Премьер-лига прогнозы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Днепр-1
Футбол | 30 сентября 2022, 11:03 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Днепр-1

Во Львове состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги

Сборную Украину временно может возглавить помощник Реброва
Футбол | 30 сентября 2022, 22:35 0
Сборную Украину временно может возглавить помощник Реброва
Сборную Украину временно может возглавить помощник Реброва

Висенте Гомес рассматривается на кандидатуру главного тренера национальной команды

Катар купил право провести ЧМ? Президент ПСЖ оказался замешан в скандал
Футбол | 30.09.2022, 10:15
Катар купил право провести ЧМ? Президент ПСЖ оказался замешан в скандал
Катар купил право провести ЧМ? Президент ПСЖ оказался замешан в скандал
Президент МОК заговорил о возвращении россиян к соревнованиям
Олимпийские игры | 30.09.2022, 19:59
Президент МОК заговорил о возвращении россиян к соревнованиям
Президент МОК заговорил о возвращении россиян к соревнованиям
Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира
Футбол | 30.09.2022, 02:42
Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира
Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віталій Ткачук
Перемога "шпор". Конте сильніший в тактиці. 
Ответить
0
Gargantua
Арсенал ТБ 1.5
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
avk2307
Арсеналу только победы желаю.
Вперед к лидерству.
Чемпионство пока думаю не рассматривается
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
29.09.2022, 18:26 45
Футбол
Откинуть разговоры и скандалы. Есть только один вариант на замену Петракова
Откинуть разговоры и скандалы. Есть только один вариант на замену Петракова
28.09.2022, 23:43 11
Футбол
Николай ВАЛУЕВ: «На следующей неделе я поеду обязательно в военкомат»
Николай ВАЛУЕВ: «На следующей неделе я поеду обязательно в военкомат»
29.09.2022, 14:09 23
Бокс
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
30.09.2022, 12:00 5
Баскетбол
Что не так с Лигой наций и почему турнир в этом не виноват
Что не так с Лигой наций и почему турнир в этом не виноват
29.09.2022, 11:00 8
Футбол
Известен заработок сборной для УАФ по итогам Лиги наций-2022/2023
Известен заработок сборной для УАФ по итогам Лиги наций-2022/2023
29.09.2022, 12:03 6
Футбол
Відбудеться вебінар-презентація сайту Національної платформи доброчесності
Відбудеться вебінар-презентація сайту Національної платформи доброчесності
28.09.2022, 18:01
Другие виды
Драка в Стамбуле. Хоккеисты рф оскорбили украинцев, но получили по зубам
Драка в Стамбуле. Хоккеисты рф оскорбили украинцев, но получили по зубам
28.09.2022, 20:23 5
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности