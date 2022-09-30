После паузы на матчи сборных АПЛ возвращается матчами девятого тура. В нем будет сразу два явных поединка на звание центрального. С точки зрения хайповости дерби Манчестера выглядит более убедительно. Но, если посмотреть на текущую турнирную таблицу АПЛ, то Дерби Северного Лондона между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» помощнее.

«Арсенал»

«Арсенал» стал одним из главных открытий нынешнего сезона АПЛ. Команда Микеля Артеты выдала очень мощный старт и к началу октября подходит в статусе лидера сезона. «Канониры» в 7 матчах одержали шесть побед и потерпели одно поражение – 1:3 от «Манчестер Юнайтед».

Конечно, многие в Англии справедливо задаются вопросом о том, выдержит ли «Арсенал» такой темп и хватит ли команды на весь сезон. Но прямо сейчас «Канониры» на ходу. По крайней мере, так было до паузы на матчи сборных. И, безусловно, команде, которая на пике формы, такие паузы (тут можно вспомнить и перенос тура в связи со смертью королевы Елизаветы) на пользу не идут.

Кадровая ситуация в «Арсенале» сейчас не идеальная. Не успел восстановиться Александр Зинченко, также травмированы Мохамед Эльнени, Рис Нельсон и Эмил Смит-Роу. Под вопросом участие в матче Томаса Парти и Седрика Соареша.

«Тоттенхэм»

Пока вся Англия говорит об «Арсенале» и его лидерстве, «Тоттенхэм» начал сезон примерно настолько же удачно, и сейчас делит в турнирной таблице второе-третье места, отставая от «Канониров» всего на одно очко.

Антонио Конте может сколько угодно говорить о том, что «Шпоры» еще не готовы бороться на равных с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», но по потерянным очкам «Красных» они сейчас опережают на пять баллов. Перед паузой на матчи сборных «Тоттенхэм» дома разгромил «Лестер» 6:2.

В «Тоттенхэме» кадровая ситуация также не идеальна. Травмированы Уго Льорис, Деян Кулусевски, Бен Дэвис и Лукас Моура.

История встреч

История встреч «Арсенала» и «Тоттенхэма» очень богатая. Команды провели между собой 155 официальных матчей. Преимущество на стороне «Арсенала» - 65 побед против 46. Еще 44 матча завершились вничью. Разница голов – 242 – 206 в пользу «Арсенала».

Прогноз на противостояние

Букмекеры видят фаворитом предстоящего матча «Арсенал», но мы считаем, что «Тоттенхэму» по силам не проиграть в дерби. Наш прогноз – ничья, коэффициент 3,7.

1 октября, суббота