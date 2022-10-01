АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
«Канониры» продолжают лидировать в АПЛ
Девятый тур АПЛ стартовал с Дерби Северного Лондона – «Арсенал» принимал «Тоттенхэм». Украинский защитник Александр Зинченко успел восстановиться после травмы и вышел в основе команды Микеля Артеты на матч.
«Канониоры» благодаря двум голам во втором тайме одержали уверенную победу и укрепили свое лидерство в турнирной таблице АПЛ. Зинченко провел на поле 73 минуты, после чего был заменен на Кирана Тирни.
«Арсенал» – «Тоттенхэм» - 3:1
Голы: 1:0 – 20 Парти, 1:1 – 31, пенальти Кейн, 2:1 – 49 Габриэл Жезус, 3:1 – 67 Джака.
«Арсенал» – Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 89), Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 73), Джака, Парти (Локонга, 73), Эдегор (Фабиу Виейра, 80), Сака, Габриэл Жезус (Нкетиа, 80), Мартинелли.
«Тоттенхэм» – Льорис, Эмерсон, Дайер, Лангле (Санчес, 71), Ромеро, Перишич (Биссума, 71), Хейбьерг (Скипп, 75), Бентанкур, Сон Хын Мин (Доэрти, 72), Кейн, Ришарлисон (Сессеньон, 71).
Предупреждения: Салиба (78), Мартинелли (85), Дайер (90).
Удаление: Эмерсон (62).
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И в первом тайме заслуживали победить ,но как всегда сами наварили на пенальти.
Раніше Зіна був прив'язаний намертво до того лівого захисту. І ні шагу в сторону. А тепер Артета дозволяє йому постійно заходити в павзахист. Він там постійно тусив і в цьому матчі теж. А Джака ходив до штрафної.
Хтось з фанів навіть пропонував розглянути перехід Зіни інколи на позицію Партей, бо той часто травмований. Це позиція біля Джаки справа в півзахисті. В принципі якщо хтось важливий травмується , то думаю, що ми зможемо побачити Зіну і в півзахисті.
https://www.flashscore.ua/match/tGaDh2xh/#/match-summary/lineups
Зинченко не перетрудился, но успел всех поздравить с голами почти первым.)