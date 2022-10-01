Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
Чемпионат Англии
Арсенал
01.10.2022, FT 3 : 1
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 октября 2022, 16:33 | Обновлено 01 октября 2022, 16:45
2984
6

АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм

«Канониры» продолжают лидировать в АПЛ

01 октября 2022, 16:33 | Обновлено 01 октября 2022, 16:45
2984
6
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine

Девятый тур АПЛ стартовал с Дерби Северного Лондона – «Арсенал» принимал «Тоттенхэм». Украинский защитник Александр Зинченко успел восстановиться после травмы и вышел в основе команды Микеля Артеты на матч.

«Канониоры» благодаря двум голам во втором тайме одержали уверенную победу и укрепили свое лидерство в турнирной таблице АПЛ. Зинченко провел на поле 73 минуты, после чего был заменен на Кирана Тирни.

«Арсенал» «Тоттенхэм» - 3:1
Голы: 1:0 – 20 Парти, 1:1 – 31, пенальти Кейн, 2:1 – 49 Габриэл Жезус, 3:1 – 67 Джака.

«Арсенал» – Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 89), Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 73), Джака, Парти (Локонга, 73), Эдегор (Фабиу Виейра, 80), Сака, Габриэл Жезус (Нкетиа, 80), Мартинелли.

«Тоттенхэм» – Льорис, Эмерсон, Дайер, Лангле (Санчес, 71), Ромеро, Перишич (Биссума, 71), Хейбьерг (Скипп, 75), Бентанкур, Сон Хын Мин (Доэрти, 72), Кейн, Ришарлисон (Сессеньон, 71).

Предупреждения: Салиба (78), Мартинелли (85), Дайер (90).

Удаление: Эмерсон (62).

По теме:
Арсенал – Тоттенхэм – 3:1. Уверенная победа в дерби. Видео голов и обзор
Саутгемптон – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Миколенко – в основе Эвертона на матч с Саутгемптоном
Арсенал Лондон Тоттенхэм Арсенал - Тоттенхэм Английская Премьер-лига Александр Зинченко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист – Шахтер. Донецкий клуб начнет встречу без легионеров
Футбол | 01 октября 2022, 16:15 0
Металлист – Шахтер. Донецкий клуб начнет встречу без легионеров
Металлист – Шахтер. Донецкий клуб начнет встречу без легионеров

Стартовые составы команд на матч 5-го тура УПЛ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Днепр-1
Футбол | 01 октября 2022, 13:15 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Днепр-1

Во Львове состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги

Почему сборная Украины не решила свои задачи. Дело не только в Петракове
Футбол | 01.10.2022, 12:10
Почему сборная Украины не решила свои задачи. Дело не только в Петракове
Почему сборная Украины не решила свои задачи. Дело не только в Петракове
Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
Футбол | 01.10.2022, 08:35
Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
Стало известно, какую работу может получить Петраков в случае отставки
Шокировали. Металлист 1925 в меньшинстве обыграл Колос
Футбол | 30.09.2022, 18:58
Шокировали. Металлист 1925 в меньшинстве обыграл Колос
Шокировали. Металлист 1925 в меньшинстве обыграл Колос
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Арсенал заслужил победу
И в первом тайме заслуживали победить ,но как всегда сами наварили на пенальти.
Ответить
+1
anacreon
Англійські фани та експерти часто пишуть, що Джака просто розквітнув цього сезону і став забивати і роздавати передачки. Бо став грати дуже високо, близько до штрафного. А раніше дуже низько грав. А високо він став уходити, бо в його зону став зміщатися Зінченко і закривати його позицію в цей час. 
Раніше Зіна був прив'язаний намертво до того лівого захисту. І ні шагу в сторону. А тепер Артета дозволяє йому постійно заходити в павзахист. Він там постійно тусив і в цьому матчі теж. А Джака ходив до штрафної.
Хтось з фанів навіть пропонував розглянути перехід Зіни інколи на позицію Партей, бо той часто травмований.  Це позиція біля Джаки справа в півзахисті. В принципі якщо хтось важливий травмується , то думаю, що ми зможемо побачити Зіну і в півзахисті.
https://www.flashscore.ua/match/tGaDh2xh/#/match-summary/lineups
Ответить
0
umnuy2
арс конечно красиво играет-артета молодец
Ответить
0
AK.228
Спокійно і невимушено ... І конте виявилось не тактик як думали деякі прогнозісти
Ответить
0
Veter
После красной и сразу 3:1  Шпоры резко затупились.
Зинченко не перетрудился, но успел всех поздравить с голами почти первым.)
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал
ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал
29.09.2022, 18:00
MMA
Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
29.09.2022, 19:04 11
Футбол
Жена Усика: «Крым, очнись. Я 7 месяцев достучаться не могу»
Жена Усика: «Крым, очнись. Я 7 месяцев достучаться не могу»
01.10.2022, 09:42 4
Бокс
Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
29.09.2022, 18:26 46
Футбол
Президент МОК заговорил о возвращении россиян к соревнованиям
Президент МОК заговорил о возвращении россиян к соревнованиям
30.09.2022, 19:59 7
Олимпийские игры
Ребров будет зарабатывать в сборной Украины вдвое меньше, чем Шевченко
Ребров будет зарабатывать в сборной Украины вдвое меньше, чем Шевченко
01.10.2022, 09:24 15
Футбол
ФОТО. Счастливый момент. Украинский биатлонист женился на швейцарке
ФОТО. Счастливый момент. Украинский биатлонист женился на швейцарке
01.10.2022, 02:40
Биатлон
Лунин все-таки будет играть за Баварию? Реал готов отпустить украинца
Лунин все-таки будет играть за Баварию? Реал готов отпустить украинца
29.09.2022, 20:43 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности