АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм

Девятый тур АПЛ стартовал с Дерби Северного Лондона – «Арсенал» принимал «Тоттенхэм». Украинский защитник Александр Зинченко успел восстановиться после травмы и вышел в основе команды Микеля Артеты на матч.

«Канониоры» благодаря двум голам во втором тайме одержали уверенную победу и укрепили свое лидерство в турнирной таблице АПЛ. Зинченко провел на поле 73 минуты, после чего был заменен на Кирана Тирни.

«Арсенал» – «Тоттенхэм» - 3:1

Голы: 1:0 – 20 Парти, 1:1 – 31, пенальти Кейн, 2:1 – 49 Габриэл Жезус, 3:1 – 67 Джака.

«Арсенал» – Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 89), Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 73), Джака, Парти (Локонга, 73), Эдегор (Фабиу Виейра, 80), Сака, Габриэл Жезус (Нкетиа, 80), Мартинелли.

«Тоттенхэм» – Льорис, Эмерсон, Дайер, Лангле (Санчес, 71), Ромеро, Перишич (Биссума, 71), Хейбьерг (Скипп, 75), Бентанкур, Сон Хын Мин (Доэрти, 72), Кейн, Ришарлисон (Сессеньон, 71).

Предупреждения: Салиба (78), Мартинелли (85), Дайер (90).

Удаление: Эмерсон (62).