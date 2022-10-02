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02 октября 2022, 08:34 | Обновлено 02 октября 2022, 08:51
66
0

Микель АРТЕТА: «Мы еще ничего не сделали, ничего не добились»

Наставник «Арсенала» Лондон – о лидерстве подопечных в чемпионате Англии

02 октября 2022, 08:34 | Обновлено 02 октября 2022, 08:51
66
0
Микель АРТЕТА: «Мы еще ничего не сделали, ничего не добились»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил победу команды в лондонском дерби 9-го тура АПЛ над «Тоттенхэмом» (3:1) и прокомментировал пребывание «канониров» на 1 месте в таблице чемпионата Англии.

«Такая победа добавляет информации нам и игрокам, а также вселяет уверенность в том, что мы можем играть настолько хорошо против такого соперника. Всегда здорово смотреть в турнирную таблицу и видеть свою команду на такой позиции, где мы сейчас находимся. Это дает большой подъем духа, хорошие чувства. Но мы не теряем концентрации. Полностью сосредоточены на своей игре. Поверьте мне, у нас очень голодная и скромная команда.

Мы знаем, где находимся. И мы еще ничего не сделали, ничего не добились. Есть много вещей, которые нужно улучшать в игре, и это именно то направление, в котором мы продолжаем двигаться. «Арсенал» – претендент на титул? Я оставлю эту тему вам, ребята, честно. Мы только в начале пути. Таблица говорит о чём-то, но это не то, на что мы смотрим», – рассказал Артета.

Победа «Арсенала» над «Тоттенхэмом» стала возможной благодаря голам в исполнении Парти, Жезуса и Джаки. У «шпор» гол престижа в пенальти забил Кейн. Команда Артеты имеет 21 очко, и лидирует в турнирной таблдице АПЛ. «Тоттенхэм» идет 3-м с 17 пунктами.

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Микель Артета Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Арсенал - Тоттенхэм
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Источник ФК Арсенал Лондон
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