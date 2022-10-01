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Англия
01 октября 2022, 14:35 | Обновлено 01 октября 2022, 14:37
1163
1

Арсенал – Тоттенхэм. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 октября в 14:30 поединок 9-го тура Английской Премьер-лиги

01 октября 2022, 14:35 | Обновлено 01 октября 2022, 14:37
1163
1
Арсенал – Тоттенхэм. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

1 октября в 14:30 в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги играют «Арсенал» и «Тоттенхэм».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на поле в основе команды хозяев поля.

Арсенал – Тоттенхэм. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Гранит Джака (Арсенал).
62’
Эмерсон (Тоттенхэм) получает красную карточку.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Тейе (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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Veter
Зинченко, фу! Так плотно обнимать сзади Томаса, пусть и после гола
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