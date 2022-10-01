Англия01 октября 2022, 14:35 | Обновлено 01 октября 2022, 14:37
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Арсенал – Тоттенхэм. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 октября в 14:30 поединок 9-го тура Английской Премьер-лиги
01 октября 2022, 14:35 | Обновлено 01 октября 2022, 14:37
1163
1
1 октября в 14:30 в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги играют «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский защитник Александр Зинченко вышел на поле в основе команды хозяев поля.
Арсенал – Тоттенхэм. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.
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События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Гранит Джака (Арсенал).
62’
Эмерсон (Тоттенхэм) получает красную карточку.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Тейе (Арсенал).
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