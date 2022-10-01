Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Тоттенхэм – 3:1. Уверенная победа в дерби. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Арсенал
01.10.2022, FT 3 : 1
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 октября 2022, 17:30 |
233
1

Арсенал – Тоттенхэм – 3:1. Уверенная победа в дерби. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 9-го тура АПЛ

01 октября 2022, 17:30 |
233
1
Арсенал – Тоттенхэм – 3:1. Уверенная победа в дерби. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Арсенал

Сегодня, 1 октября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Лондонское дерби завершилось со счетом 3:1.

Чемпионат Англии по футболу. 9-й тур

АПЛ. 1 октября

«Арсенал» – «Тоттенхэм» – 3:1

Голы: Парти, 20, Жезус, 49, Джака, 67 – Кейн, 31 (пен.)

Смотрите видеообзор матча:

По теме:
Саутгемптон – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
Миколенко – в основе Эвертона на матч с Саутгемптоном
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Тоттенхэм Арсенал - Тоттенхэм видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шокировали. Металлист 1925 в меньшинстве обыграл Колос
Футбол | 30 сентября 2022, 18:58 5
Шокировали. Металлист 1925 в меньшинстве обыграл Колос
Шокировали. Металлист 1925 в меньшинстве обыграл Колос

Харьковская команда нанесла ковалевцам первое поражение в чемпионате

Президент МОК заговорил о возвращении россиян к соревнованиям
Олимпийские игры | 30 сентября 2022, 19:59 5
Президент МОК заговорил о возвращении россиян к соревнованиям
Президент МОК заговорил о возвращении россиян к соревнованиям

Неоднозначное заявление Томаса Баха

Женская сборная США выиграла чемпионат мира по баскетболу
Баскетбол | 01.10.2022, 11:19
Женская сборная США выиграла чемпионат мира по баскетболу
Женская сборная США выиграла чемпионат мира по баскетболу
ВИДЕО. У Миколенко будет новый босс, россию отстранили, ставим на Арсенал
Футбол | 01.10.2022, 12:40
ВИДЕО. У Миколенко будет новый босс, россию отстранили, ставим на Арсенал
ВИДЕО. У Миколенко будет новый босс, россию отстранили, ставим на Арсенал
Ребров будет зарабатывать в сборной Украины вдвое меньше, чем Шевченко
Футбол | 01.10.2022, 09:24
Ребров будет зарабатывать в сборной Украины вдвое меньше, чем Шевченко
Ребров будет зарабатывать в сборной Украины вдвое меньше, чем Шевченко
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
АПЛ топ -вьехал в ногу над землей выше-КРАСНАЯ СРАЗУ. Люди семьями приходят на шоу а не на костоломов смотреть.Заодно и звёзд берегут от дурачил кривоногих что только по ногам шмалять могут
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пять самых лояльных своим клубам футболистов украинской Премьер-лиги
Пять самых лояльных своим клубам футболистов украинской Премьер-лиги
30.09.2022, 11:20 2
Футбол
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
30.09.2022, 17:27 36
Война
ВИДЕО. УСИК – кремлеву: «Вам не удастся сломить дух наших парней»
ВИДЕО. УСИК – кремлеву: «Вам не удастся сломить дух наших парней»
30.09.2022, 20:16 1
Бокс
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
01.10.2022, 11:00 6
Баскетбол
Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
29.09.2022, 18:26 46
Футбол
Лунин все-таки будет играть за Баварию? Реал готов отпустить украинца
Лунин все-таки будет играть за Баварию? Реал готов отпустить украинца
29.09.2022, 20:43 7
Футбол
Клоуны в кремле: путлер подписал аннексию еще четырех областей Украины
Клоуны в кремле: путлер подписал аннексию еще четырех областей Украины
30.09.2022, 16:35 10
Война
Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
29.09.2022, 19:04 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности