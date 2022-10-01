Арсенал – Тоттенхэм – 3:1. Уверенная победа в дерби. Видео голов и обзор

Сегодня, 1 октября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Лондонское дерби завершилось со счетом 3:1.

Чемпионат Англии по футболу. 9-й тур

АПЛ. 1 октября

«Арсенал» – «Тоттенхэм» – 3:1

Голы: Парти, 20, Жезус, 49, Джака, 67 – Кейн, 31 (пен.)

Смотрите видеообзор матча: