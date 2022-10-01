Англия01 октября 2022, 17:30 |
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Арсенал – Тоттенхэм – 3:1. Уверенная победа в дерби. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 9-го тура АПЛ
01 октября 2022, 17:30 |
233
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Сегодня, 1 октября, состоялся матч 9-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Лондонское дерби завершилось со счетом 3:1.
Чемпионат Англии по футболу. 9-й тур
АПЛ. 1 октября
«Арсенал» – «Тоттенхэм» – 3:1
Голы: Парти, 20, Жезус, 49, Джака, 67 – Кейн, 31 (пен.)
Смотрите видеообзор матча:
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Комментарии 1
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АПЛ топ -вьехал в ногу над землей выше-КРАСНАЯ СРАЗУ. Люди семьями приходят на шоу а не на костоломов смотреть.Заодно и звёзд берегут от дурачил кривоногих что только по ногам шмалять могут
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