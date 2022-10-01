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  4. Он возвращается. Зинченко – в основе Арсенала на матч с Тоттенхэмом
Англия
01 октября 2022, 13:43 |
392
2

Он возвращается. Зинченко – в основе Арсенала на матч с Тоттенхэмом

Украинец сыграет в 9-м туре АПЛ

01 октября 2022, 13:43 |
392
2
Он возвращается. Зинченко – в основе Арсенала на матч с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 1 октября «Арсенал» в 9-м туре АПЛ примет «Тоттенхэм». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч. Александр Зинченко возвращается в состав «Арсенала» после травмы.

Составы команд:

«Арсенал»: Рэмсдэйл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Ромеро, Дайер, Ленгле, Перишич, Бентанкур, Хойбьерг, Ришарлисон, Сон, Кейн

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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AK.228
Супер!!!
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TimurKhAI
Зинченко лечится настолько быстро, что редакторы спорт.уа за ним не успевают 
Вчера ж писали в анонсе, что он не успел восстановиться.
Кстати, и Нельсона в той же статье причислили к травмированным, но сегодня он есть в заявке на игру.
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