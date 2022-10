Он возвращается. Зинченко – в основе Арсенала на матч с Тоттенхэмом

Сегодня, 1 октября «Арсенал» в 9-м туре АПЛ примет «Тоттенхэм». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч. Александр Зинченко возвращается в состав «Арсенала» после травмы.

Составы команд:

«Арсенал»: Рэмсдэйл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Ромеро, Дайер, Ленгле, Перишич, Бентанкур, Хойбьерг, Ришарлисон, Сон, Кейн

⚡️NLD TEAM NEWS



🇧🇷 Gabriel in defence

🇳🇴 Odegaard in the centre

🇧🇷 Jesus leads our attacking line



🔴 WE ARE THE ARSENAL ⚪️ pic.twitter.com/jn4hMhulK0