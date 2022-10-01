Он возвращается. Зинченко – в основе Арсенала на матч с Тоттенхэмом
Украинец сыграет в 9-м туре АПЛ
Сегодня, 1 октября «Арсенал» в 9-м туре АПЛ примет «Тоттенхэм». Начало матча – в 14:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч. Александр Зинченко возвращается в состав «Арсенала» после травмы.
Составы команд:
«Арсенал»: Рэмсдэйл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус
«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Ромеро, Дайер, Ленгле, Перишич, Бентанкур, Хойбьерг, Ришарлисон, Сон, Кейн
⚡️NLD TEAM NEWS— Arsenal (@Arsenal) October 1, 2022
🇧🇷 Gabriel in defence
🇳🇴 Odegaard in the centre
🇧🇷 Jesus leads our attacking line
🔴 WE ARE THE ARSENAL ⚪️ pic.twitter.com/jn4hMhulK0
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