Ева ЛИС: «Про то, что буду играть, узнала за 5 минут до начала матч»

Немецкая теннисистка украинского происхождения Ева Лис дала флеш-интервью после победы над Кимберли Биррелл в 1-м раунде основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2025:

«Про то, что буду играть, узнала за 5 минут до начала матч. У меня был запланирован обратный рейс на завтрашнее утро. У меня не было особой надежды [попасть в основу как лаки-лузер], но так много людей говорили мне, что я должна остаться и ждать. Оставайтесь на позитиве. Я рада, что осталась здесь.

Теннис – это интеллектуальный вид спорта. Если у вас нет ожиданий и вы просто счастливы, что вам удалось сыграть матч, это облегчает задачу».

14 января Лис переиграла Кимберли Биррелл в 1/64 финала Australian Open 2025 со счетом 6:2, 6:2. Она заменила в основной сетке Анну Калинскую и получила статус лаки-лузера. Во 2-м раунде Ева сыграет против Варвары Грачевой.