Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ева ЛИС: «Про то, что буду играть, узнала за 5 минут до начала матч»
Australian Open
14 января 2025, 07:43 |
249
0

Ева ЛИС: «Про то, что буду играть, узнала за 5 минут до начала матч»

Немецкая теннисистка украинского происхождения попала в основу АО как лаки-лузер

14 января 2025, 07:43 |
249
0
Ева ЛИС: «Про то, что буду играть, узнала за 5 минут до начала матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ева Лис

Немецкая теннисистка украинского происхождения Ева Лис дала флеш-интервью после победы над Кимберли Биррелл в 1-м раунде основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2025:

«Про то, что буду играть, узнала за 5 минут до начала матч. У меня был запланирован обратный рейс на завтрашнее утро. У меня не было особой надежды [попасть в основу как лаки-лузер], но так много людей говорили мне, что я должна остаться и ждать. Оставайтесь на позитиве. Я рада, что осталась здесь.

Теннис – это интеллектуальный вид спорта. Если у вас нет ожиданий и вы просто счастливы, что вам удалось сыграть матч, это облегчает задачу».

14 января Лис переиграла Кимберли Биррелл в 1/64 финала Australian Open 2025 со счетом 6:2, 6:2. Она заменила в основной сетке Анну Калинскую и получила статус лаки-лузера. Во 2-м раунде Ева сыграет против Варвары Грачевой.

По теме:
Сенсация. Стала известна соперница Ястремской во 2-м раунде Australian Open
Л. Киченок / Чжань Хаоцин – Данилович / Потапова. Смотреть онлайн. LIVE
Уроженка Киева попала в основу Aus Open как лаки-лузер и разбила соперницу
Ева Лис Australian Open 2025 Кимберли Биррелл
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри официально объявил о завершении карьеры после поражения от Усика
Бокс | 13 января 2025, 16:14 22
Фьюри официально объявил о завершении карьеры после поражения от Усика
Фьюри официально объявил о завершении карьеры после поражения от Усика

Тайсон решил повесить боксерские перчатки на гвоздь

Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
Бокс | 13 января 2025, 08:21 2
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду

Энтони отдал должное украинскому чемпиону

Даяна Ястремская – Майяр Шериф. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Теннис | 14.01.2025, 03:01
Даяна Ястремская – Майяр Шериф. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Даяна Ястремская – Майяр Шериф. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Чемпионка USO 2021 на Aus Open выиграла первый матч в сезоне с 15 двойными
Теннис | 14.01.2025, 05:25
Чемпионка USO 2021 на Aus Open выиграла первый матч в сезоне с 15 двойными
Чемпионка USO 2021 на Aus Open выиграла первый матч в сезоне с 15 двойными
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Футбол | 13.01.2025, 11:07
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 48
Футбол
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
13.01.2025, 20:21 72
Футбол
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
13.01.2025, 19:20 1
Футбол
Усик выполнил обещание перед Чисорой. Он встретился с обидчиком Ломаченко
Усик выполнил обещание перед Чисорой. Он встретился с обидчиком Ломаченко
13.01.2025, 04:18 2
Бокс
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
12.01.2025, 12:49 1
Теннис
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 11
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
13.01.2025, 21:14 2
Бокс
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
12.01.2025, 23:07 60
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем