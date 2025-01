Финалист Aus Open 2023 и 11-й номер АТР сенсационно вылетел в 1-м раунде

Именитый греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР 11) вылетел из Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1-м раунде грек в четырех сетах проиграл Алексу Микельсену (США, ATP 41) за 2 часа и 45 минут.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Стефанос Циципас (Греция) [11] – Алекс Микельсен (США) – 5:7, 3:6, 6:2, 4:6

Это была вторая встреча соперников. В 1/16 финала Токио 2024 американец выбил Стефаноса 4:6, 6:1, 6:2.

Микельсен одержал самую рейтинговую победу на турнирах Grand Slam. Его следующим соперником станет победитель противостояния Джеймс Маккейб – Мартин Ландалус.

Циципас в 2023 играл в финале австралийского мейджора. Стефанос впервые с 2018 года проиграл в первом раунде на кортах Мельбурне и впервые с 2019 уступил в первом круге двух слэмов подряд. На US Open 2024 грек вылетел от Танаси Коккинакиса, также в четырех партиях.

Defeating a Top 20 player at a Grand Slam for the first time ✅



Handing Tsitsipas consecutive 1st round losses in Grand Slams✅



All at 20 ✅



What a star, Alex Michelsen@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2025 pic.twitter.com/L22eV5UGqf