Спортинг Лиссабон

11 января состоялся финальный матч Кубка португальской лиги, в котором встретились «Спортинг» и «Бенфика».

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут и стал героем встречи, помогая «Бенфике» одержать победу в серии послематчевых пенальти.

Этот титул стал первым для Трубина в составе португальской команды.

Кубок Португальской лиги. Финал. 11 января.

Спортинг – Бенфика – 1:1 (6:7 по пенальти)

Голы: Дьекереш, 43 – Шейльдеруп, 23