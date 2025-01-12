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Кубок лиги Португалии
Спортинг Лиссабон
11.01.2025 21:45 – FT 1 : 1
6 : 7 Серия пенальти Серия пенальти
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
12 января 2025, 01:20 | Обновлено 12 января 2025, 02:22
585
0

Спортинг – Бенфика – 1:1 по пен: 6:7. Как тащил Трубин. Видео голов

Украинский голкипер помог клубу завоевать Кубок Португальской лиги

12 января 2025, 01:20 | Обновлено 12 января 2025, 02:22
585
0
Спортинг – Бенфика – 1:1 по пен: 6:7. Как тащил Трубин. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января состоялся финальный матч Кубка португальской лиги, в котором встретились «Спортинг» и «Бенфика».

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут и стал героем встречи, помогая «Бенфике» одержать победу в серии послематчевых пенальти.

Этот титул стал первым для Трубина в составе португальской команды.

Кубок Португальской лиги. Финал. 11 января.

Спортинг – Бенфика – 1:1 (6:7 по пенальти)

Голы: Дьекереш, 43 – Шейльдеруп, 23

События матча

92’
ГОЛ ! С пенальти забил Флорентину Луиш (Бенфика).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Жеовани Кенда (Спортинг Лиссабон).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Леандро Баррейро Мартинс (Бенфика).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Зено Дебаст (Спортинг Лиссабон).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Ренату Саншеш (Бенфика).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Максимилиано Араухо (Спортинг Лиссабон).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Керем Актюркоглу (Бенфика).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Конрад Хардер (Спортинг Лиссабон).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Николас Отаменди (Бенфика).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Мортен Юльманн (Спортинг Лиссабон).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Зеки Амдуни (Бенфика).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Шельдеруп (Бенфика).
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Бенфика Спортинг Лиссабон Анатолий Трубин Виктор Дьекереш Спортинг - Бенфика видео голов и обзор Кубок португальской лиги по футболу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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