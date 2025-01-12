11.01.2025 21:45 – FT 1 : 1
6 : 7 Серия пенальти
Португалия12 января 2025, 01:20 | Обновлено 12 января 2025, 02:22
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Спортинг – Бенфика – 1:1 по пен: 6:7. Как тащил Трубин. Видео голов
Украинский голкипер помог клубу завоевать Кубок Португальской лиги
12 января 2025, 01:20 | Обновлено 12 января 2025, 02:22
585
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11 января состоялся финальный матч Кубка португальской лиги, в котором встретились «Спортинг» и «Бенфика».
Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут и стал героем встречи, помогая «Бенфике» одержать победу в серии послематчевых пенальти.
Этот титул стал первым для Трубина в составе португальской команды.
Кубок Португальской лиги. Финал. 11 января.
Спортинг – Бенфика – 1:1 (6:7 по пенальти)
Голы: Дьекереш, 43 – Шейльдеруп, 23
События матча
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Флорентину Луиш (Бенфика).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Жеовани Кенда (Спортинг Лиссабон).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Леандро Баррейро Мартинс (Бенфика).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Зено Дебаст (Спортинг Лиссабон).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Ренату Саншеш (Бенфика).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Максимилиано Араухо (Спортинг Лиссабон).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Керем Актюркоглу (Бенфика).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Конрад Хардер (Спортинг Лиссабон).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Николас Отаменди (Бенфика).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Мортен Юльманн (Спортинг Лиссабон).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Зеки Амдуни (Бенфика).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
92’
ГОЛ ! С пенальти забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Шельдеруп (Бенфика).
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