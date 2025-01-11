Спортинг Лиссабон

11.01.2025 21:45 – 25’ 0 : 0
Португалия11 января 2025, 21:45 |
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Спортинг – Бенфика. Шанс для Трубина в финале кубка. Смотреть онлайн. LIVE
Матч состоится 11 января в 21:45 по Киеву
11 января 2025, 21:45 |
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Сегодня, 11 января пройдет финальный матч Кубка португальской лиги между лиссабонскими «Спортингом» и «Бенфикой».
Поединок состоится в городе Лейрия на стадионе «Магальяйнш Песоа».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Спортинг – Бенфика. Шанс для Трубина в финале кубка. Смотреть онлайн. LIVE
Спортинг – БенфикаСмотреть трансляцию
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