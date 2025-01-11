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Кубок лиги Португалии
Спортинг Лиссабон
11.01.2025 21:45 – 25 0 : 0
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
11 января 2025, 21:45 |
282
0

Спортинг – Бенфика. Шанс для Трубина в финале кубка. Смотреть онлайн. LIVE

Матч состоится 11 января в 21:45 по Киеву

11 января 2025, 21:45 |
282
0
Спортинг – Бенфика. Шанс для Трубина в финале кубка. Смотреть онлайн. LIVE
Спортинг – Бенфика

Сегодня, 11 января пройдет финальный матч Кубка португальской лиги между лиссабонскими «Спортингом» и «Бенфикой».

Поединок состоится в городе Лейрия на стадионе «Магальяйнш Песоа».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Спортинг – Бенфика. Шанс для Трубина в финале кубка. Смотреть онлайн. LIVE

Спортинг – Бенфика
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Трансляция матча В эфире

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Бенфика Спортинг Лиссабон Кубок португальской лиги по футболу Анатолий Трубин Спортинг - Бенфика смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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