Матчи украинок на Aus Open 12 января с высокой вероятностью будут отложены

Матчи 1-го раунда на Открытом чемпионате Австралии 2025 с участием украинских теннисисток Марты Костюк и Юлии Стародубцевой с высокой вероятностью будут отложены.

Марта и Юлия 12 января должны стартовать на мейджоре против Нао Хибино и Лейлы Фернандес соответственно. Поединок Стародубцевой запланирован на 02:00 по Киеву 1-м запуском на Kia Arena, а игра Костюк – 4-м запуском на той же арене (не ранее 08:30 по Киеву).

В Мельбурне прогнозируют дождь на протяжении всего дня. С высокой вероятностью матчи украинок будут отложены, поскольку на Kia Arena нет крыши. Матчи на закрытых кортах (Rod Laver Arena, Margaret Court Arena и Melbourne Arena) пройдут по расписанию.

With thunderstorms 🌩️ in the forecast at the Australian Open, the following scheduled matches on Sunday could be possibly delayed/affected.



Sunday’s matches on outer courts without roof coverage are as follows: 📝 pic.twitter.com/8f1h6yaMQt