Стартовые составы на топ-матч Бундеслиги: Боруссия Дортмунд – Байер

Вечером 10 января состоится центральный матч 16-го тура немецкой Бундеслиги.

«Боруссия» Д и «Байер» сыграют в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

Топ-10 Бундеслиги: Бавария (36 очков), Байер (32), Айнтрахт, РБ Лейпциг (по 27), Майнц, Боруссия Д, Вердер (по 25), Боруссия М, Фрайбург (по 24).

Боруссия Дортмунд – Байер. Стартовые составы на топ-матч Бундеслиги

BVB 🆚 B04 - So gehen wir es an! 🆙 #BVBB04 pic.twitter.com/RFhOm614mC

Our line up in Dortmund this evening!👊⚫️🔴#BVBB04 pic.twitter.com/uW8HmFgaEN