Стартовые составы на топ-матч Бундеслиги: Боруссия Дортмунд – Байер
10 января в 21:30 в Дортмунде состоится центральный матч 16-го тура
Вечером 10 января состоится центральный матч 16-го тура немецкой Бундеслиги.
«Боруссия» Д и «Байер» сыграют в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
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Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.
Топ-10 Бундеслиги: Бавария (36 очков), Байер (32), Айнтрахт, РБ Лейпциг (по 27), Майнц, Боруссия Д, Вердер (по 25), Боруссия М, Фрайбург (по 24).
Боруссия Дортмунд – Байер. Стартовые составы на топ-матч Бундеслиги
BVB 🆚 B04 - So gehen wir es an! 🆙#BVBB04 pic.twitter.com/RFhOm614mC— Borussia Dortmund (@BVB) January 10, 2025
Our line up in Dortmund this evening!👊⚫️🔴#BVBB04 pic.twitter.com/uW8HmFgaEN— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 10, 2025
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