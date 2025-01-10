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Германия
10 января 2025, 21:20 | Обновлено 10 января 2025, 21:47
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0

Стартовые составы на топ-матч Бундеслиги: Боруссия Дортмунд – Байер

10 января в 21:30 в Дортмунде состоится центральный матч 16-го тура

10 января 2025, 21:20 | Обновлено 10 января 2025, 21:47
139
0
Стартовые составы на топ-матч Бундеслиги: Боруссия Дортмунд – Байер
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 января состоится центральный матч 16-го тура немецкой Бундеслиги.

«Боруссия» Д и «Байер» сыграют в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

Топ-10 Бундеслиги: Бавария (36 очков), Байер (32), Айнтрахт, РБ Лейпциг (по 27), Майнц, Боруссия Д, Вердер (по 25), Боруссия М, Фрайбург (по 24).

Боруссия Дортмунд – Байер. Стартовые составы на топ-матч Бундеслиги

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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