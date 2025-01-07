Сыграет ли Зинченко? Обнародованы составы на матч Арсенала с Ньюкаслом
Украинский защитник заявлен в резервном составе канониров
Вечером 7 января пройдет первый полуфинальный матч Кубка английской лиги.
Лондонский «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом» на стадионе «Эмирейтс».
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Поединок в Лондоне начнется в 22:00 по киевскому времени.
Украинский защитник Александр Зинченко заявлен в резервном составе канониров.
Обнародованы стартовые составы на матч Арсенала с Ньюкаслом
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) January 7, 2025
🔙 Timber returns from suspension
🪄 Trossard on the wing
🙌 Havertz leads the line
Let's show our character, Gunners ✊
HOWAY THE LADS! ✊ pic.twitter.com/RYeRuXfJ6S— Newcastle United (@NUFC) January 7, 2025
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