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  4. Сыграет ли Зинченко? Обнародованы составы на матч Арсенала с Ньюкаслом
Англия
07 января 2025, 21:10 |
1009
0

Сыграет ли Зинченко? Обнародованы составы на матч Арсенала с Ньюкаслом

Украинский защитник заявлен в резервном составе канониров

07 января 2025, 21:10 |
1009
0
Сыграет ли Зинченко? Обнародованы составы на матч Арсенала с Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Вечером 7 января пройдет первый полуфинальный матч Кубка английской лиги.

Лондонский «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом» на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок в Лондоне начнется в 22:00 по киевскому времени.

Украинский защитник Александр Зинченко заявлен в резервном составе канониров.

Обнародованы стартовые составы на матч Арсенала с Ньюкаслом

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Ньюкасл Арсенал Лондон Александр Зинченко Кубок английской лиги по футболу Арсенал - Ньюкасл стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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