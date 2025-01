Сыграет ли Зинченко? Обнародованы составы на матч Арсенала с Ньюкаслом

Вечером 7 января пройдет первый полуфинальный матч Кубка английской лиги.

Лондонский «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом» на стадионе «Эмирейтс».

Поединок в Лондоне начнется в 22:00 по киевскому времени.

Украинский защитник Александр Зинченко заявлен в резервном составе канониров.

Обнародованы стартовые составы на матч Арсенала с Ньюкаслом

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🔙 Timber returns from suspension

🪄 Trossard on the wing

🙌 Havertz leads the line



Let's show our character, Gunners ✊