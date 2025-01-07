Сыграет ли Зинченко? Обнародованы составы на матч Арсенала с Ньюкаслом

Вечером 7 января пройдет первый полуфинальный матч Кубка английской лиги.

Лондонский «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом» на стадионе «Эмирейтс».

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Поединок в Лондоне начнется в 22:00 по киевскому времени.

Украинский защитник Александр Зинченко заявлен в резервном составе канониров.

Обнародованы стартовые составы на матч Арсенала с Ньюкаслом