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Украина. Премьер лига
08 января 2025, 18:33 | Обновлено 08 января 2025, 19:12
801
0

Ворскла начала сбор в Турции. И заинтриговала трансферной новостью

Крупский пока в составе

08 января 2025, 18:33 | Обновлено 08 января 2025, 19:12
801
0
Ворскла начала сбор в Турции. И заинтриговала трансферной новостью
ФК Ворскла

Команда УПЛ «Ворскла» начала сбор в Турции, где будет готовиться ко второй части сезона УПЛ.

Сбор завершится 18 февраля, а пока что наставник Юрий Максимов работает с 24 футболистами, в том числе с защитником Ильей Крупским, который близок к переходу в «Шахтер».

Вероятно, полтавчане намекают на этот переход, написав на официальном сайте, что скоро фанов может ожидать трансферный сюрприз.

С командой уже работает новичок Авдили.

Вратари: Исенко, Домолега, Ермолов.

Защитники: Багинский, Бацула, Гучек, Крупский, Малыш, Павлюк, Пердута, Романец, Хрипчук.

Полузащитники: Авдили, Челядин, Скляр, А.Шевченко, Мякушко, Нестеренко, Кане.

Нападающие: Иеде, Островский, Сердюк, Салабай, Ндукве.

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Иван Зинченко Источник: ФК Ворскла
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