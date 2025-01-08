Ворскла начала сбор в Турции. И заинтриговала трансферной новостью

Команда УПЛ «Ворскла» начала сбор в Турции, где будет готовиться ко второй части сезона УПЛ.

Сбор завершится 18 февраля, а пока что наставник Юрий Максимов работает с 24 футболистами, в том числе с защитником Ильей Крупским, который близок к переходу в «Шахтер».

Вероятно, полтавчане намекают на этот переход, написав на официальном сайте, что скоро фанов может ожидать трансферный сюрприз.

С командой уже работает новичок Авдили.

Вратари: Исенко, Домолега, Ермолов.

Защитники: Багинский, Бацула, Гучек, Крупский, Малыш, Павлюк, Пердута, Романец, Хрипчук.

Полузащитники: Авдили, Челядин, Скляр, А.Шевченко, Мякушко, Нестеренко, Кане.

Нападающие: Иеде, Островский, Сердюк, Салабай, Ндукве.