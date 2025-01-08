Украина. Премьер лига08 января 2025, 18:12 |
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Ждут пополнение из Руха. Карпаты попрощались с защитником
Сухарь покинул команду
08 января 2025, 18:12 |
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Клуб УПЛ «Карпаты» на официальном сайте сообщил об уходе из команды защитника Тимофея Сухаря. Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.
25-летний игрок, который может сыграть на обоих флангах обороны, выступал за «Карпаты» с лета 2023 года и провел 17 матчей, забив один гол и сделав одну результативную передачу.
В ближайшее время должно стать известно, кто из игроков команды «Рух», которая объединяется с «Карпатами», перейдет в состав Львов уже в январе.
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