Ждут пополнение из Руха. Карпаты попрощались с защитником

Клуб УПЛ «Карпаты» на официальном сайте сообщил об уходе из команды защитника Тимофея Сухаря. Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.

25-летний игрок, который может сыграть на обоих флангах обороны, выступал за «Карпаты» с лета 2023 года и провел 17 матчей, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

В ближайшее время должно стать известно, кто из игроков команды «Рух», которая объединяется с «Карпатами», перейдет в состав Львов уже в январе.