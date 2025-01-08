Украина. Премьер лига08 января 2025, 18:18 |
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Стало известно, сколько Заря заплатила за покупку боснийца Попары
Рослый опорник подписал с луганчанами контракт на 3,5 года
08 января 2025, 18:18 |
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Сегодня «Заря» официально сообщила о подписании 21-летнего опорного полузащитника боснийского клуба «Слога Добой» Деяна Попары.
Украинский клуб не стал раскрывать подробностей сделки.
Однако, по данным портала Transfermarkt, за Попару «Заря» заплатила 180 тысяч евро, подписав с футболистом контракт на три с половиной года – до конца сезона-2027/28.
Отметим, что Попара является игроком молодежной сборной Боснии и Герцеговины. За эту команду он провел 6 матчей.
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