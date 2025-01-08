Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько Заря заплатила за покупку боснийца Попары
Украина. Премьер лига
08 января 2025, 18:18 |
597
0

Стало известно, сколько Заря заплатила за покупку боснийца Попары

Рослый опорник подписал с луганчанами контракт на 3,5 года

08 января 2025, 18:18 |
597
0
Стало известно, сколько Заря заплатила за покупку боснийца Попары
mondo.ba. Деян Попара

Сегодня «Заря» официально сообщила о подписании 21-летнего опорного полузащитника боснийского клуба «Слога Добой» Деяна Попары.

Украинский клуб не стал раскрывать подробностей сделки.

Однако, по данным портала Transfermarkt, за Попару «Заря» заплатила 180 тысяч евро, подписав с футболистом контракт на три с половиной года – до конца сезона-2027/28.

Отметим, что Попара является игроком молодежной сборной Боснии и Герцеговины. За эту команду он провел 6 матчей.

transfermarkt.com

По теме:
«Артета ему уже сказал». Арсенал принял ключевое решение по Зинченко
Ворскла начала сбор в Турции. И заинтриговала трансферной новостью
Ждут пополнение из Руха. Карпаты попрощались с защитником
Заря Луганск трансферы УПЛ трансферы Transfermarkt
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо чемпион, Пушич аут, Роналду сменит клуб, Анчелотти покинет Реал
Футбол | 08 января 2025, 11:50 37
Динамо чемпион, Пушич аут, Роналду сменит клуб, Анчелотти покинет Реал
Динамо чемпион, Пушич аут, Роналду сменит клуб, Анчелотти покинет Реал

Sport.ua прогнозирует ближайшие (и не очень) события 2025 года

Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
Футбол | 07 января 2025, 23:48 2
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика

Челси действительно рассматривает возможность подписания замены для Михаила Мудрика

Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Футбол | 08.01.2025, 11:03
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Факундо Батиста переходит в Полесье. Соблазнился очень высокой зарплатой
Футбол | 07.01.2025, 22:20
Факундо Батиста переходит в Полесье. Соблазнился очень высокой зарплатой
Факундо Батиста переходит в Полесье. Соблазнился очень высокой зарплатой
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
Футбол | 08.01.2025, 18:32
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
07.01.2025, 09:46
Футбол
«Бесит этим». Испанский журналист рассказал, чем Лунин не угождает фанатам
«Бесит этим». Испанский журналист рассказал, чем Лунин не угождает фанатам
06.01.2025, 22:29 2
Футбол
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
07.01.2025, 11:29 3
Бокс
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
08.01.2025, 08:33 12
Бокс
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
07.01.2025, 08:57 10
Футбол
Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб
Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб
07.01.2025, 20:17 1
Футбол
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
07.01.2025, 17:50
Бокс
«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри
«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри
06.01.2025, 19:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем