Стало известно, сколько Заря заплатила за покупку боснийца Попары

Сегодня «Заря» официально сообщила о подписании 21-летнего опорного полузащитника боснийского клуба «Слога Добой» Деяна Попары.

Украинский клуб не стал раскрывать подробностей сделки.

Однако, по данным портала Transfermarkt, за Попару «Заря» заплатила 180 тысяч евро, подписав с футболистом контракт на три с половиной года – до конца сезона-2027/28.

Отметим, что Попара является игроком молодежной сборной Боснии и Герцеговины. За эту команду он провел 6 матчей.