ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал европейского экс-сборника
Деян Попара подписал контракт с «Зарей»
Луганская «Заря» официально объявила о трансфере боснийского опорного полузащитника «Слога Добой» Деяна Попары.
Отмечается, что 21-летний футболист подписал с украинским клубом долгосрочный контракт.
Начал свою карьеру Деян в клубе «Звезда 09». За эту команду он провел 83 игры, забив 6 голов и отдал 2 результативные передачи. 36 матчей сыграл за «Борац», забив 3 гола.
Последним клубом Деяна Попара была команда элитного дивизиона Боснии и Герцеговины - ФК «Слога». За этот клуб он провел 50 игр. Отличился двумя голами и одной голевой передачей. Подавляющее большинство матчей был задействован на поле в качестве опорного полузащитника.
Также Деян вызывался в сборные Боснии и Герцеговины U-16, U-17, U-18, U-19 и U-21 (всего - 30 поединков).
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