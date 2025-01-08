Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал европейского экс-сборника
Украина. Премьер лига
08 января 2025, 14:58 |
1082
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал европейского экс-сборника

Деян Попара подписал контракт с «Зарей»

08 января 2025, 14:58 |
1082
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал европейского экс-сборника
ФК Заря. Деян Попара

Луганская «Заря» официально объявила о трансфере боснийского опорного полузащитника «Слога Добой» Деяна Попары.

Отмечается, что 21-летний футболист подписал с украинским клубом долгосрочный контракт.

Начал свою карьеру Деян в клубе «Звезда 09». За эту команду он провел 83 игры, забив 6 голов и отдал 2 результативные передачи. 36 матчей сыграл за «Борац», забив 3 гола.

Последним клубом Деяна Попара была команда элитного дивизиона Боснии и Герцеговины - ФК «Слога». За этот клуб он провел 50 игр. Отличился двумя голами и одной голевой передачей. Подавляющее большинство матчей был задействован на поле в качестве опорного полузащитника.

Также Деян вызывался в сборные Боснии и Герцеговины U-16, U-17, U-18, U-19 и U-21 (всего - 30 поединков).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о подписании капитана молодежной сборной
Интерес из Европы. Игроки Руха не хотят играть за Карпаты
Один из лидеров УПЛ подпишет воспитанника Лиона и экс-игрока Франции U-20
трансферы Заря Луганск трансферы УПЛ чемпионат Боснии и Герцеговины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо Сыча не будет. 9 января игрокам Руха объявят о будущем клуба
Футбол | 08 января 2025, 11:26 17
В Динамо Сыча не будет. 9 января игрокам Руха объявят о будущем клуба
В Динамо Сыча не будет. 9 января игрокам Руха объявят о будущем клуба

После выхода из отпуска команда планирует выехать на сборы

Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Футбол | 08 января 2025, 08:02 0
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере

Криштиану выделил бывшего английского фулбека Эшли Коула

Артем КУСЛИЙ: «Кучеревский – великий психолог»
Футбол | 08.01.2025, 16:10
Артем КУСЛИЙ: «Кучеревский – великий психолог»
Артем КУСЛИЙ: «Кучеревский – великий психолог»
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Футбол | 07.01.2025, 22:53
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
Бокс | 07.01.2025, 17:50
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
08.01.2025, 07:47 2
Бокс
Факундо Батиста переходит в Полесье. Соблазнился очень высокой зарплатой
Факундо Батиста переходит в Полесье. Соблазнился очень высокой зарплатой
07.01.2025, 22:20 9
Футбол
Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский
Трансфер Динамо. Известно, кем хочет усилиться Шовковский
07.01.2025, 09:57
Футбол
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
07.01.2025, 23:48 1
Футбол
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
Перес разочаровался в трех игроках старта Реала. Пойдет на радикальные меры
06.01.2025, 20:00
Футбол
Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
07.01.2025, 09:46
Футбол
Фантастический камбэк. Милан вырвал Суперкубок Италии у Интера
Фантастический камбэк. Милан вырвал Суперкубок Италии у Интера
06.01.2025, 23:02 24
Футбол
ДЮБУА: «Усику повезло. Все было законно, почему он не хватался за яйца?»
ДЮБУА: «Усику повезло. Все было законно, почему он не хватался за яйца?»
06.01.2025, 21:28 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем