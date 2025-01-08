ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал европейского экс-сборника

Луганская «Заря» официально объявила о трансфере боснийского опорного полузащитника «Слога Добой» Деяна Попары.

Отмечается, что 21-летний футболист подписал с украинским клубом долгосрочный контракт.

Начал свою карьеру Деян в клубе «Звезда 09». За эту команду он провел 83 игры, забив 6 голов и отдал 2 результативные передачи. 36 матчей сыграл за «Борац», забив 3 гола.

Последним клубом Деяна Попара была команда элитного дивизиона Боснии и Герцеговины - ФК «Слога». За этот клуб он провел 50 игр. Отличился двумя голами и одной голевой передачей. Подавляющее большинство матчей был задействован на поле в качестве опорного полузащитника.

Также Деян вызывался в сборные Боснии и Герцеговины U-16, U-17, U-18, U-19 и U-21 (всего - 30 поединков).