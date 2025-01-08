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Англия
08 января 2025, 18:28 | Обновлено 08 января 2025, 19:14
213
0

Известны детали. Поттер возглавит Вест Хэм уже на игру против Астон Виллы

Бывший тренер «Челси» уже в ближайшее время станет главным тренером «молотобойцев»

08 января 2025, 18:28 | Обновлено 08 января 2025, 19:14
213
0
Известны детали. Поттер возглавит Вест Хэм уже на игру против Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine

49-летний тренер Грэм Поттер сможет дебютировать на новой должности уже в эту пятницу в матче Кубка Англии против «Астон Виллы».

Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн. Также он добавил, что контракт с английским специалистом будет рассчитан на 2,5 года.

По информации источников, Поттер был приоритетным кандидатом для руководства клуба. Экс-наставник «Брайтона» и «Челси» не работал с апреля 2023 года, когда покинул пост главного тренера «синих». Таким образом, Грэм Поттер возвращается к работе в АПЛ после 21-месячной паузы.

Сейчас для Поттера задачей является показать стабильный результат с клубом.

Ранее стало известно, что Вест Хэм уволил главного тренера Хулена Лопетеги.

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чемпионат Англии по футболу отставка Английская Премьер-лига Хулен Лопетеги Вест Хэм Грэм Поттер назначение тренера
Олександр Сільченко Источник: The Athletic
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