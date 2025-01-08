Известны детали. Поттер возглавит Вест Хэм уже на игру против Астон Виллы

49-летний тренер Грэм Поттер сможет дебютировать на новой должности уже в эту пятницу в матче Кубка Англии против «Астон Виллы».

Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн. Также он добавил, что контракт с английским специалистом будет рассчитан на 2,5 года.

По информации источников, Поттер был приоритетным кандидатом для руководства клуба. Экс-наставник «Брайтона» и «Челси» не работал с апреля 2023 года, когда покинул пост главного тренера «синих». Таким образом, Грэм Поттер возвращается к работе в АПЛ после 21-месячной паузы.

Сейчас для Поттера задачей является показать стабильный результат с клубом.

Ранее стало известно, что Вест Хэм уволил главного тренера Хулена Лопетеги.