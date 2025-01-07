Депортива Минера – Реал Мадрид – 0:5. Сухой матч Лунина. Видео голов, обзор

В понедельник, 6 января, прошел матч 1/32 финала кубка Испании между «Депортива Минера» и мадридским «Реалом».

Матч прошел на стадионе Картогонова в Картахене. Стартовый свисток прозвучал 20:00 по Киеву.

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Мадридцы, как и предполагалось, сразу взяли игру под свой контроль. Забив 3 гола в первые 30 минут встречи, вопросы по победителю были сняты еще до перерыва, поэтому 2 тайм превратился в формальность.

Украинский голкипер гостей Андрей Лунин провел матч на 0.

Кубок Испании. 1/32 финала. 6 января

Депортива Минера – Реал – 0:5

Голы: Вальверде, 5, Камавинга, 13, Гюлер, 28, 88, Модрич, 55