ФОТО. «Больше, чем тренер». Болельщики Ман Сити поддержали Гвардиолу

15 декабря проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Перед матчем болельщики «Манчестер Сити» решили поддержать главного тренера своей команды Жузепа Гвардиолу. Фаны сделали большой баннер с лицом испанского специалиста и трофеями, которые он выиграл с «горожанами», подписав его «Больше, чем тренер».

В последних 10-ти матчах «Манчестер Сити» потерпел поражение 7 раз, выиграл дважды и победил всего в одной игре.

'More Than A Coach'



The Man City fans celebrate manager Pep Guardiola before the Manchester derby kicked off 🩵#MCIMUN pic.twitter.com/HhSvi6D1YF