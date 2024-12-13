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Англия
13 декабря 2024, 22:37 | Обновлено 13 декабря 2024, 22:38
1425
0

Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб

Украинец болеет за Манчестер Юнайтед

13 декабря 2024, 22:37 | Обновлено 13 декабря 2024, 22:38
1425
0
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Александр Усик в АПЛ, как и Тайсон Фьюри, поддерживает «Манчестер Юнайтед», поэтому не против однажды сходить со своим соперником в паб и посмотреть вместе футбол.

«Если бы я мог сыграть за команду АПЛ, то выбрал бы «Манчестер Юнайтед». Это моя команда. 15 декабря будет их матч с «Манчестер Сити». Фьюри – фан МЮ, мы будем оба поддерживать команду».

«Думаю, МЮ выиграет, но у «Манчестер Сити» есть хорошие игроки и хороший тренер. Если бы не бой, то мы могли бы с Тайсоном пойти в паб, выпить пива, а потом поиграть в гольф. Без проблем», – сказал Усик.

Боксеры проведут бой 21 декабря.

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Александр Усик Александр Усик - Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Манчестер Юнайтед
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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