15 декабря на «Сан-Сиро» пройдет матч 16-го тура Серии А Италии, в котором «Милан» встретится с «Дженоа». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Милан

Команда смогла в прошлом сезоне подняться на второе место в итоговой турнирной таблице Кальчо - да, при Пиоли было и больше, он вернул скудетто, но все равно высокий результат... Что оказался недостаточным для того, чтобы руководство клуба отказалось от затеи расстаться со Стефано. Красно-черных летом поручили Паулу Фонсеке, который ради возвращения в Италию бросил выведенный в квалификацию Лиги чемпионов Лилль. Португалец, впрочем, сразу вызвал споры о необходимости отправить его в отставку. Сначала не получалось и вовсе побеждать, дальше выигранные матчи, в том числе у Интера и Реала, сочетались с поражениями. И только под конец осени получилось набрать неплохую форму. Но потом уступили Аталанте, а Црвена Звезда была обыграна за счет гола в самой концовке.

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Дженоа

Клуб в 2023-м году довольно неожиданно отправился в Серию В. Там у него тоже не все получилось, но потом тренерский пост занял Джилардино. И не только вернул своих подопечных в Кальчо, но и занял там с ними место в середине таблицы - закончили 11-ми. Но сейчас многих ведущих игроков нет - то, как Гудйонсен, ушли, или травмированы, а для Малиновского после перелома ноги сезон закончен. Но и Альберто тоже ошибался, и не зря после того, как экс-нападающего сняли, сделав ставку на Патрика Виейра, черная полоса сменилась серией матчей, где стабильно брали очки и даже побеждали, что до этого не получалось с лета. С Торино была в прошлом туре нулевая ничья.

Статистика личных встреч

Россонери не проигрывают вот уже семь матчей. При этом они четырежды выигрывали в основное время, а в позапрошлом году выбили грифонов в кубке, после ничьей 1:1 забив дважды в экстра-тайме.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом хозяев. Но, кажется, грифонов, что ожили, тут недооценивают - ставим на гостей с форой +1,5 гола (коэффициент - 1,76).