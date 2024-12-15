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Премьер-лига
Рух Львов
15.12.2024 15:30 – FT 1 : 3
Оболонь
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Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 21:12 | Обновлено 15 декабря 2024, 21:48
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Рух – Оболонь – 1:3. Шокирующая реализация пивоваров. Видео голов и обзор

15 декабря команды встречались в 17-м туре УПЛ

15 декабря 2024, 21:12 | Обновлено 15 декабря 2024, 21:48
290
0
Рух – Оболонь – 1:3. Шокирующая реализация пивоваров. Видео голов и обзор
УПЛ

15 декабря на стадионе «Арена Львов» встретились львовский «Рух» и киевская «Оболонь».

Подопечные Сергея Шищенко в этом матче продемонстрировали отличную реализацию моментов.

Уже на 9-й минуте Константин Бычек открыл счет, а на 65-й Ростислав Тарануха удвоил преимущество.

Через пять минут Роман Дидык сократил отставание, но на 72-й минуте Виктор Близниченко вновь закрепил преимущество «Оболони» в два мяча.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур

«Рух» – «Оболонь» – 1:3

Голы: Дидык, 70 – Бычек, 9, Тарануха, 65, Близниченко, 72

Предупреждение: Приймак, 65

«Рух»: Ледвий – Лях, Холод, Слюбик, Сыч – Дидык – Карабин, Пастух – Климчук (Федор, 57), Квасница (Клайвер, 67), Краснопир

«Оболонь»: Федоровский – Стасюк, Дубко, Приймак, Карась (Грисьо, 46) – Витенчук, Груша (Слободян, 89), Черненко (Курко, 75) – Близниченко, Бычек (Теслюк, 75), Тарануха (Лукьянчук, 94)

Видео голов и обзор матча

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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