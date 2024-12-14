В семнадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в воскресенье, 25 октября, во Львове встретятся «Рух» и «Оболонь». Хозяева поля в прошлом матче смогли победить «Полесье», а сейчас будут принимать «Оболонь», которая в предыдущем поединке поделила очки с «Колосом».

Рух

В последних четырех матчах «Рух» продемонстрировал солидный результат: 4 матча без поражений: житомирская команда дважды за 3 дня сыграла с «Полесьем», взяв 4 очка, вырвала ничью на последних минутах в поединке с «Шахтером» и победила «Левый Берег». Благодаря этому подопечные Виталий Пономарева поднялись на 7 место в таблице, имея в своем активе 23 очка.

И уже в это воскресенье «Рух» будет закрывать первую часть сезона матчем против «Оболони», которая в первом круге разгромно проиграла своему сопернику 0:4. Поэтому коллективу из города Льва необходимо брать 3 очка, чтобы попасть в топ-5 команд УПЛ.

И несмотря на то, что последняя очная встреча завершилась сокрушительным поражением «пивоваров», коуч «Руха» все же считает, что в воскресенье будет непростой матч между командами.

Кстати, лучший снайпер «Руха» в текущем сезоне (6 голов) Игорь Краснопир раньше выступал в составе «Оболони».

Оболонь

Для «Оболони» 5 очков в последних 4 матчах (победа над ЛНЗ и 2 ничьи против «Левого Берега» и «Колоса») выглядят довольно неплохим результатом, учитывая, что до этого в активе «пивоваров» было всего 6 баллов. И хотя Сергей Шищенко остался доволен ничьей с «Колосом», он отметил, что команда до сих пор испытывает трудности в атакующем звене.

Поэтому в заключительном матче первой части сезона «Оболонь» едет во Львов, где попытается прервать удачную серию «Руха» и взять реванш за разгром в первом круге. Учитывая, что 5 набранных пунктов «Оболонь» набрала именно на выезде, «пивовары» надеются, что и в этом матче смогут не проиграть и уйдут в отпуск с хорошим настроением.

Матч против «Руха» пропустит из-за перебора желтых карт Сергей Суханов.

Статистика встреч

Между собой обе команды сыграли 9 поединков. В 3 матчах победу одержал «Рух», 2 победы на счету «Оболони» и в 4 поединках был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 8:6 в пользу «Руха». В первом круге «Рух» одержал разгромную викторию со счетом 4:0. Голы в этом матче забивали Остап Притула, Игорь Краснопир, Илья Квасница и Клайвер.

Прогноз на противостояние

«Пивовары» из 11 пунктов на выезде завоевали 5. В то же время «Рух» лишь 3 раза праздновал победу в родных стенах в рамках УПЛ. Поэтому 3 очка в этом матче будут важны как команде из Львова, так и столичному коллективу, потому что «Оболонь» в случае виктории кроме реванша может попасть в зону переходных матчей, а «Рух» попасть на 5 место. Поэтому нашим прогнозом будет Тотал больше 2.0.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Слюбик, Сыч, Пидгурский, Климчук, Пастух, Семотюк, Карабин, Краснопир

«Оболонь»: Федоривский, Стасюк, Приймак, Дубко, Лукьянчук, Витенчук, Близниченко, Черненко, Груша, Бычек, Тарануха