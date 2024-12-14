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Премьер-лига
Рух Львов
15.12.2024 15:30 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
14 декабря 2024, 22:59 | Обновлено 14 декабря 2024, 23:00
27
0

Рух – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги

14 декабря 2024, 22:59 | Обновлено 14 декабря 2024, 23:00
27
0
Рух – Оболонь. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 15 декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» встретится с «Оболонью». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 15:30.

«Рух» сейчас находится на 7 позиции в УПЛ, набрав 23 очка и отставая на несколько пунктов от первой пятерки. Кроме того, команда Виталия Пономарева выдала беспроигрышную серию из 4 поединков. Что касается «Оболони», то «пивовары» находятся на предпоследнем месте в чемпионате, имея в своем активе 11 пунктов. В прошлом туре «Рух» в гостях победил житомирское «Полесье» со счетом 1:0, а «Оболонь» сыграла вничью с «Колосом» (0:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
15 декабря 2024 -
15:30
Оболонь
ТБ 2.0 2.03 Сделать ставку
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Дмитро Теліцин
Дмитро Теліцин Sport.ua
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