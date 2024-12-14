В воскресенье, 15 декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» встретится с «Оболонью». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 15:30.

«Рух» сейчас находится на 7 позиции в УПЛ, набрав 23 очка и отставая на несколько пунктов от первой пятерки. Кроме того, команда Виталия Пономарева выдала беспроигрышную серию из 4 поединков. Что касается «Оболони», то «пивовары» находятся на предпоследнем месте в чемпионате, имея в своем активе 11 пунктов. В прошлом туре «Рух» в гостях победил житомирское «Полесье» со счетом 1:0, а «Оболонь» сыграла вничью с «Колосом» (0:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.