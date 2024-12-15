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  4. Реал ищет замену Анчелотти на следующий сезоне. Есть два кандидата
Испания
15 декабря 2024, 19:34 |
1162
2

Реал ищет замену Анчелотти на следующий сезоне. Есть два кандидата

Массимилиано Аллегри и Йоахим Лев могут возглавить Королевский клуб

15 декабря 2024, 19:34 |
1162
2
Реал ищет замену Анчелотти на следующий сезоне. Есть два кандидата
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Мадридский «Реал» ищет замену действующему главному тренеру Карло Анчелотти.

По информации испанский СМИ, руководство «Королевского клуба» рассматривает на эту должность экс-коуча «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и экс-наставника сборной Германии Йоахима Лева. Решение об увольнении Анчелотти и заменой его на одного из этих двух кандидатов будет принято в ближайшее время, если «Реал» не улучшит результаты.

В Ла Лиге «Реал», имея в своем активе 37 очков, занимает третье место, отставая от «Атлетико» и «Барселоны» на один балл. В Лиге чемпионов «Королевский клуб» набрал 9 очков и занимает 20-ю позицию.

Ранее сообщалось, что «Реал» может купить одного из героев Евро-2024.

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Массимилиано Аллегри Йоахим Лёв Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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GloryUkraine
А що Хаві Алонсо? 
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OKs100
Лучше бы рассмотрели вариант с тренером Кристал Пэлас.
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