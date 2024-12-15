Реал ищет замену Анчелотти на следующий сезоне. Есть два кандидата
Массимилиано Аллегри и Йоахим Лев могут возглавить Королевский клуб
Мадридский «Реал» ищет замену действующему главному тренеру Карло Анчелотти.
По информации испанский СМИ, руководство «Королевского клуба» рассматривает на эту должность экс-коуча «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и экс-наставника сборной Германии Йоахима Лева. Решение об увольнении Анчелотти и заменой его на одного из этих двух кандидатов будет принято в ближайшее время, если «Реал» не улучшит результаты.
В Ла Лиге «Реал», имея в своем активе 37 очков, занимает третье место, отставая от «Атлетико» и «Барселоны» на один балл. В Лиге чемпионов «Королевский клуб» набрал 9 очков и занимает 20-ю позицию.
Ранее сообщалось, что «Реал» может купить одного из героев Евро-2024.
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