Реал ищет замену Анчелотти на следующий сезоне. Есть два кандидата

Мадридский «Реал» ищет замену действующему главному тренеру Карло Анчелотти.

По информации испанский СМИ, руководство «Королевского клуба» рассматривает на эту должность экс-коуча «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и экс-наставника сборной Германии Йоахима Лева. Решение об увольнении Анчелотти и заменой его на одного из этих двух кандидатов будет принято в ближайшее время, если «Реал» не улучшит результаты.

В Ла Лиге «Реал», имея в своем активе 37 очков, занимает третье место, отставая от «Атлетико» и «Барселоны» на один балл. В Лиге чемпионов «Королевский клуб» набрал 9 очков и занимает 20-ю позицию.

Ранее сообщалось, что «Реал» может купить одного из героев Евро-2024.