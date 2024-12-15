ПОНОМАРЕНКО: «Еще до матча знал, что если забью, то побью рекорд»

Нападающий юношеской команды Динамо Матвей Пономаренко поделился впечатлениями от уверенной победы над Вересом (4:1) и оценил тот факт, что стал рекордсменом чемпионата U-19.

– Матвей, поздравляем с победой. В отпуск уходите с хорошим настроением?

– Конечно, с хорошим настроением, побеждать всегда приятно. Тем более в последней игре календарного года.

– «Верес» – одна из немногих команд, отобравшая очки у «Динамо» в этом чемпионате. Обсуждали ли это между собой в команде, настраивались на соперника по-особому?

– Обсуждали, конечно, нам нельзя терять очки, так что все ребята были настроены на эту игру. Тренеры предупреждали, что будет трудная игра, все настраивались – отсюда и такой уверенный счет.

– В течение чемпионата ты лечился от травмы. Как тяжело было возвращаться, набирать кондиции?

– После травм всегда тяжело набирать форму, тем более я пропустил около двух месяцев. Нравственно было тяжеловато, что в начале чемпионата травмировался, но собрался, меня поддержали мои близкие люди, за что я им благодарен, и вот так потихоньку набрал форму и теперь помогаю команде.

– Ты уже тренируешься и играешь за первую команду. Ощущаешь ли на себе дополнительную ответственность?

– Ответственность есть всегда, причем нет разницы, где играешь – за первую или юношескую команду.

– Сегодня у тебя знаменательный день – ты стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата U19. Что для тебя значит это достижение?

– Честно, хотел достичь этого, да и вообще еще до матча знал, что если удастся забить, то стану рекордсменом. Это очень приятно для меня, поскольку нападающий должен забивать голы. Мне это удается, в первую очередь, благодаря команде, за что я им очень благодарен. Если бы не команда, этого рекорда не было.

– Теперь нужно новые цели ставить перед собой?

– Конечно, я всегда ставлю перед собой цели и буду идти к ним.

Форвард «Динамо» U19 Матвей Пономаренко дважды забил в ворота «Вереса» U-19 в 17-м туре юношеского первенства и достиг исторического достижения в этом турнире. Матвей побил рекорд результативности Владислава Ваната (36 голов) и стал лучшим бомбардиром истории проведения юношеских первенств Украины.

На счету Пономаренко – 38 точных ударов. Из них 8 голов – в этом сезоне (часть чемпионата форвард пропустил из-за травмы), 24 мяча – в прошлом чемпионате и 6 голов в сезоне 2022/23 (в составе «Зари» U19). Несколько дней назад Матвей Пономаренко стал лучшим бомбардиром в истории выступлений Динамо U-19 в Юношеской лиге УЕФА (7 голов)..