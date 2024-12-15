Динамо U-19 – Верес U-19 – 4:1. Дубль Пономаренко. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 17-го тура чемпионата Украины U-19
15 декабря состоялся матч 17-го тура чемпионата Украины U-19 между командами Динамо Киев U-19 и Верес U-19.
Поединок прошел на одном из полей УТБ «Динамо» (Киев) в Вите-Литовской. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу бело-синих.
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Это был заключительный поединок коллективов в 2024 году. Дубль в этой встрече оформил Матвей Пономаренко.
Чемпионат Украины U-19. 17-й тур, 15 декабря
Динамо U-19 – Верес U-19 – 4:1
Голы: Пономаренко, 9, 13, Ищенко, 44, Редушко, 68 – Волчков, 86
Видеообзор матча:
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