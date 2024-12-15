Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо U-19 – Верес U-19 – 4:1. Дубль Пономаренко. Видео голов, обзор матча
Молодежные турниры
15 декабря 2024, 18:47 |
100
0

Динамо U-19 – Верес U-19 – 4:1. Дубль Пономаренко. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 17-го тура чемпионата Украины U-19

15 декабря 2024, 18:47 |
100
0
Динамо U-19 – Верес U-19 – 4:1. Дубль Пономаренко. Видео голов, обзор матча
ФК Динамо Киев U-19

15 декабря состоялся матч 17-го тура чемпионата Украины U-19 между командами Динамо Киев U-19 и Верес U-19.

Поединок прошел на одном из полей УТБ «Динамо» (Киев) в Вите-Литовской. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу бело-синих.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Это был заключительный поединок коллективов в 2024 году. Дубль в этой встрече оформил Матвей Пономаренко.

Чемпионат Украины U-19. 17-й тур, 15 декабря

Динамо U-19 – Верес U-19 – 4:1

Голы: Пономаренко, 9, 13, Ищенко, 44, Редушко, 68 – Волчков, 86

Видеообзор матча:

По теме:
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Сезон продолжится в 2025 году. Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19
Полесье U-19 – Шахтер U-19 – 0:1. Кто забил на 90+1-й? Видео гола и обзор
Динамо Киев U-19 Верес Ровно U-19 Динамо - Верес Динамо Киев Верес Ровно чемпионат Украины по футболу U-19 видео голов и обзор Матвей Пономаренко Богдан Редушко Даниил Ищенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
Бокс | 15 декабря 2024, 00:45 1
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена

Александры выделил работу ног у Василия

Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 15 декабря 2024, 16:00 210
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Определяющий экзамен Пушича перед «большим разговором» – для Ашура, возможно, тоже

«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
Бокс | 15.12.2024, 08:33
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
Пушич провел встречу с боссами Шахтера. Известно, когда его могут уволить
Футбол | 15.12.2024, 17:59
Пушич провел встречу с боссами Шахтера. Известно, когда его могут уволить
Пушич провел встречу с боссами Шахтера. Известно, когда его могут уволить
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 15.12.2024, 08:58
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
14.12.2024, 00:16
Бокс
Джошуа без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Джошуа без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
14.12.2024, 00:44
Бокс
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
15.12.2024, 11:29 14
Футбол
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
15.12.2024, 07:50 2
Бокс
Предложение принято. Один из лучших легионеров покидает УПЛ
Предложение принято. Один из лучших легионеров покидает УПЛ
13.12.2024, 21:56 3
Футбол
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
14.12.2024, 08:36 4
Футбол
Определен лучший британский боксер в истории. Фьюри – 9-й. Кто лидер?
Определен лучший британский боксер в истории. Фьюри – 9-й. Кто лидер?
14.12.2024, 22:59 4
Бокс
У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала
У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала
14.12.2024, 19:42 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем