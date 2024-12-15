Молодежка Динамо разгромила Верес в заключительном матче 2024 года
Команды завершили первую часть чемпионата
15 декабря состоялся матч 17-го тура Молодежного чемпионата Украины, в котором соревновались команды «Динамо» и «Верес».
Динамовцы сразу завладели инициативой. Уже на 9-й минуте Матвей Пономаренко открыл счет. Через четыре минуты он оформил дубль, удвоив преимущество своей команды.
В конце первого тайма Даниил Ищенко забил третий гол в ворота «Вереса».
Во втором тайме хозяева поля довели счет до разгромного – четвертый мяч забил Богдан Редушко.
Игроки «Вереса» сумели ответить лишь голом престижа – автором стал Владислав Волчков.
Молодежный чемпионат Украины. 17-й тур. 15 декабря
Динамо – Верес – 4:1
Голы: Пономаренко, 9, 13, Ищенко, 44, Редушко, 68, - Волчков, 86
Динамо: Суркис, Коробов, Сизонюк, Захарченко, Дикий, Ищенко, Саленко, Осипенко, Андрейко, Кремчанин, Попомаренко
Верес: Кулик, Багрий, Данников, Кусий, Лапко, Воробьяк, Лепский, Петров, Дубовик, Середюк, Волчков
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридцы летом распрощаются с пятью футболистами
Поединок состоится 15 декабря в 21:00 по Киеву