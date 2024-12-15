КОСТЮК: «Динамо расставило все по своим местам. Ждем жеребьевку ЮЛУ»

Старший тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк прокомментировал домашнюю победу над юношами «Вереса» (4:1) и подытожил первую часть сезона для «бело-синих».

– Я рад, что после матча Юношеской лиги УЕФА удалось поддержать те эмоции, которые у нас были. Вышли на игру с хорошим настроением, физически выдержали, забили свои мячи, агрессивно играли и убедительно победили.

– «Верес» – одна из немногих команд, отобравших очки у «Динамо» в этом сезоне. Важно было обыграть их дома?

– У нас каждая игра за очки, каждая игра – это эмоции, которые нужны игрокам. Они должны понимать, с каким отношением играть. То, что было в первом круге... 1:1 мы с ними сыграли, тогда у нас былом много больных игроков, так что тогда победить не удалось. Сегодня все расставили по своим местам.

– В этом сезоне команда выступает в Юношеской лиге УЕФА, из-за чего было и больше матчей, и много времени проводили в пути. Насколько это сказывалось на подготовке, физических кондициях футболистов?

– Я уже говорил, что мы не разделяем игры по рангу, не должны обращать внимание на ту же логистику, а выходить всегда с хорошим настроением. Спасибо нашим ВСУ, что вообще имеем возможность играть сегодня. Логистика ни на что не влияет, потому что Юношеская лига УЕФА дает игрокам силы, эмоции. То, что вы сегодня увидели, является подтверждением моих слов.

– Завершение календарного года. Какие ближайшие планы?

– Сейчас идем в отпуск, футболисты получат программу подготовки, а уже поедем на сборы. Ждем жеребьевку Юношеской лиги УЕФА, узнаем, кто нам выпадет, и будем готовиться к следующему этапу еврокубка и вообще ко второй части сезона в чемпионате Украины.

– Обсуждали ли с тренерским штабом первой команды, кто из ваших подопечных присоединится к ним на сборах?

– Определенные наработки, конечно, есть, но это пока на стадии обсуждения.