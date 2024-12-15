Полузащитник Колоса: «После 2:0 игроки Ингульца засомневались»

В 17 туре УПЛ футболисты «Колоса» нанесли поражение «Ингульцу» – 2:0.

Полузащитник ковалевцев Павел Ориховский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, когда поверил, что «Колос» отпразднует победу:

«Ингулец», хотя и замыкает турнирную таблицу, но это соперник опасный, потому что заточен на атаку. Поэтому о какой-то недооценке с нашей стороны не могло быть и речи, более того, важно было своей активностью усложнить контроль мяча номинальным хозяевам, первый пас. Добавил нам уверенности в своих силах и быстрый гол.

Когда поверил, что «Колос» отпразднует победу? Пожалуй, на 57-й минуте, когда я сделал счет - 2:0. Сложилось впечатление, что после этого футболисты «Ингульца» уже засомневались, что смогут спастись от поражения и сбавили обороты. А «Колос» под занавес поединка создал несколько полумоментов и мог довести дело до разгрома. Впрочем, важно было одержать победу, а с каким счетом это – второстепенно. Ковалевцы покинули зону вылета и с хорошим настроением ушли на зимний перерыв, с которого вернемся 14 января».

Сейчас «Колос» занимает в УПЛ 11 место, набрав 18 очков.