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Чемпионат Испании
Барселона
15.12.2024 22:00 - : -
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Испания
15 декабря 2024, 01:33 | Обновлено 15 декабря 2024, 01:37
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0

Барселона – Леганес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 15 декабря в 22:00 по Киеву

15 декабря 2024, 01:33 | Обновлено 15 декабря 2024, 01:37
21
0
Барселона – Леганес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Барселона

15 декабря на «Эстади Олимпико» пройдет матч 17-го тура Примеры, в котором «Барселона» встретится с «Леганесом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда, казалось, наконец-то досталась адекватному наставнику в лице Флика. Ханси, получив практически ту же обойму, что была у Хави (разве что Дани Ольмо вернулся туда, где воспитывался, но и отпустить пришлось многих футболистов), давал качественно иной результат. Огрехи случались, но выигрывали львиную часть матчей и в Лиге чемпионов (с долгожданным реваншем у Баварии), и в Примере. Казалось, разгромленный Реал уже не имеет шансов на титул, но в ноябре кулес будто решили возродить интригу, и взяли всего одно очко за три тура. И только с началом зимы проснулись, разгромив на выезде Мальорку. Выигрывали и у Бетиса, но на 90+ минуте пропустили на 2:2. Боруссия тоже в Лиге чемпионов забивала гранду из Каталонии, но уступила.

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Леганес

Клуб в 2020-м году в очередной уже раз покидал Примеру. Но вернуться получилось только по итогам прошлого сезона. Причем как: после нескольких неудачных выступлений получилось забраться на первое место в Сегунде. Впрочем, на новом, более высоком уровне, подопечным Борхи Хименеса ожидаемо сложно, и не зря они уже вылетели из кубка, проиграв там откровенным ноунеймам. С другой стороны, в Ла Лиге начали очки набирать с самого старта, а выиграли уже во втором туре, когда на своем поле принимали Лас-Пальмас. В итоге зиму получилось встретить над зоной вылета - а на большее и не рассчитывают. И не зря без боя уступили в прошлом туре Реал Сосьедаду - там все закончилось поражением 0:3

Статистика личных встреч

Каталонцы выиграли 8 из 9 очных матчей. И только в 2018-м году скромные уничтожители бобов побеждали гранда.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что сине-гранатовые снова допустят осечку - и так уже утрачено лидерство. С учетом того, что гости вряд ли будут ложиться костьми на выезде, ставим на победу хозяев с форой -2 гола (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
Барселона
15 декабря 2024 -
22:00
Леганес
Фора Барселоны (-2) 1.61 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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